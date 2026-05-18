ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Сезон бузку: як правильно поставити його у вазу, щоб гілки довше стояли

Бузок — одна з найулюбленіших весняних квітів завдяки своєму аромату та ніжній красі. Проте зрізані гілки часто швидко в’януть.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Як зберегти бузок у вазі

Як зберегти бузок у вазі / © unsplash.com

Щоб продовжити життя букета, важливо правильно підготувати квіти, обрати воду та забезпечити належний догляд. В AgroReview розповіли, як правильно ставити бузок у вазу, щоб він довше залишався свіжим і ароматним.

Як правильно зрізати бузок для букета

Правильний зріз — ключ до тривалого життя квітів у вазі.

Найкращий час для зрізання — ранок або вечір, коли рослина максимально зволожена. Обирайте гілки, де частина квітів уже розпустилася, а частина ще в бутонах. Використовуйте гострий секатор або ніж, щоб не зім’яти стебло

Зріз робіть під кутом 45° — це покращує поглинання води. Після зрізання одразу поставте гілки у воду, щоб вони не втратили вологу.

Підготовка стебел перед вазою

Бузок має щільні дерев’янисті стебла, тому потребує додаткової підготовки.

Перед тим як поставити квіти у вазу:

  • видаліть усі листки, які будуть нижче рівня води;

  • розщепіть або злегка розімніть нижню частину стебла;

  • зробіть додатковий вертикальний надріз 1–2 см.

Це допоможе воді краще проникати всередину стебла та живити квіти.

Яка вода потрібна для бузку у вазі

Якість води безпосередньо впливає на тривалість цвітіння:

  1. Використовуйте прохолодну або кімнатної температури воду.

  2. Воду потрібно змінювати щодня або хоча б раз на 2 дні.

  3. Ваза має бути ідеально чистою — бактерії скорочують життя квітів.

Щоб продовжити свіжість, можна додати у воду:

  • спеціальне флористичне підживлення;

  • або невелику кількість цукру з краплею оцту (домашній варіант).

Де ставити вазу з бузком

Правильне розташування букета не менш важливе, ніж догляд.

Не рекомендується ставити бузок:

  • під пряме сонце;

  • біля батарей або обігрівачів;

  • на протязі;

  • поруч із фруктами (вони виділяють етилен і прискорюють в’янення).

Найкраще місце — прохолодна, затінена кімната.

Щоденний догляд за бузком у вазі

Щоб квіти стояли довше:

  • щодня змінюйте воду;

  • підрізайте стебла кожні 1–2 дні;

  • видаляйте зів’ялі суцвіття;

  • підтримуйте чистоту вази.

Такі прості дії можуть продовжити життя букета до тижня і більше.

FAQ

Скільки стоїть бузок у вазі?

У середньому 3–7 днів, але за правильного догляду може зберігати свіжість до 10 днів.

Чому бузок швидко в’яне у вазі?

Основні причини — бактерії у воді, неправильний зріз стебел або відсутність підрізання після постановки у вазу.

Що додати у воду, щоб бузок довше стояв?

Можна використовувати флористичне підживлення або домашній розчин: трохи цукру та кілька крапель оцту для дезінфекції води.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie