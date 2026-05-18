РФ і Білорусь влаштували ядерні навчання: що відомо про маневри

Білоруський військовий / © Міністерство оборони Білорусі

Реклама

Росія та Білорусь 18 травня розпочали спільні військові навчання ракетних військ та авіації. Головна мета маневрів — відпрацювання прихованого доставлення та умовного застосування ядерної зброї.

Про це повідомили Міноборони Білорусі та російські засоби масової пропаганди.

У Білорусі 18 травня стартували військові навчання під керівництвом начальника Генерального штабу, під час яких відпрацьовують дії із забезпечення та можливого застосування ядерного озброєння.

Реклама

Метою тренувань є підвищення рівня підготовки особового складу, перевірка техніки й озброєння, а також організація дій у різних, заздалегідь не підготовлених районах.

До навчань залучені підрозділи ракетних військ і авіації. Крім того, спільно з російською стороною планується відпрацювання доставки ядерних боєприпасів та підготовки до їх потенційного використання.

У білоруському військовому відомстві зазначили, що одним із головних елементів маневрів стане відпрацювання дій у непідготовлених районах по всій території країни. Основну увагу приділятимуть прихованому переміщенню, подоланню значних відстаней та проведенню необхідних розрахунків для застосування сил і засобів.

У Міноборони Білорусі наголосили, що ці навчання мають плановий характер у межах Союзної держави. Там також заявили, що маневри не спрямовані проти третіх країн і нібито не становлять загрози для регіональної безпеки.

Реклама

Чи є загроза з Білорусі для України — останні новини

Україна терміново посилює оборону на Чернігівсько-Київському напрямку через загрозу повторних атак з Білорусі, яку Росія намагається втягнути у пряму агресію. Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка чітко розуміє плани ворога, які можуть включати операції не лише проти України, а й проти сусідніх країн НАТО. Сили оборони вже готують відповідний план реагування, який найближчим часом затвердять на Ставці, а міжнародні партнери повністю поінформовані про тиск Москви на Мінськ.

Екскомандувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що наразі на українсько-білоруському кордоні критичної ситуації чи значного накопичення російських військ немає, проте українські сили мають постійно утримувати там достатній бойовий потенціал для стримування можливого наступу. Плани Росії можуть змінитися, тому важлива адекватна реакція.

Загроза ядерного удару по Україні — останні новини

На початку травня секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко заявив, що Україна повинна максимально підвищити готовність усіх служб до можливого застосування Росією зброї масового знищення, зокрема ядерної, оскільки Москва після зміни своєї ядерної доктрини повністю розв’язала собі руки для превентивних ударів. Для цього у парламенті планують розглянути стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки, яка чітко врегулює обов’язки Міноборони, ДСНС, МВС та інших відомств.

У середині травня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія має технічну можливість завдати ядерного удару по Україні в будь-який момент, проте наразі немає жодних ознак підготовки до такої атаки. За словами Буданова, побоювання щодо ядерного удару є безпідставними, оскільки це питання передусім політичної волі, і розвідка обов’язково дізналася б про реальні підготування.

Реклама

Новини партнерів