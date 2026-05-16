"Потрібні достатні сили, щоб стримати наступ": Наєв про загрозу з Білорусі

Білоруський кордон

На українському кордоні з Білоруссю на даний час критичної ситуації немає, але на цьому напрямку потрібні достатні сили, щоб стримати можливий наступ.

На цьому наголосив колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, Сили оборони наразі не фіксують критичного накопичення російських військ на території Білорусі.

«Але російські плани можуть змінитися. Головне, щоб ми адекватно реагували», — додав український генерал.

Сергій Наєв наголосив, що на цьому напрямку вже виконані роботи з мінування та облаштування оборонних рубежів.Однак тут потрібно постійно утримувати достатню кількість сил для стримування можливого наступу.

«Необхідне постійне перебування адекватної сили з нашого боку. Щоби наші війська по чисельності і по бойовому потенціалу були достатні для того, щоби стримати той ворожий наступ, який може бути», — зазначив він.

Нагадаємо, Україна розпочинає додаткове зміцнення оборони на півночі країни через спроби Росії втягнути Білорусь у пряму військову агресію. План реагування на можливі нові операції ворога найближчим часом буде затверджений на Ставці.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

При цьому Білорусь активно розбудовує полігони та логістику на українському напрямку. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про чисельність військ РФ у РБ, загрозу нового вторгнення.

