Чи має РФ достатньо сил у Білорусі для повторного наступу на Україну: оцінка ДПСУ

Українські прикордонники продовжують відстежувати ситуацію на білоруському напрямку та фіксують ознаки розвитку інфраструктури й логістичних можливостей. Йдеться, зокрема, про активність, яка потенційно може бути використана у взаємодії з Росією.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, на території Білорусі спостерігається розбудова логістичних маршрутів, полігонів та інших об’єктів.

«Йдеться про розвиток логістичних шляхів, полігонів та інфраструктури, яка в перспективі може використовуватися у координації з РФ», — зазначив він.

Водночас Демченко наголосив, що наразі Росія не тримає на території Білорусі угруповань, які становили б безпосередню загрозу для України. Попри це, відповідні можливості залишаються, тому українські служби безпеки та розвідка постійно моніторять ситуацію.

«Ми маємо бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій», — наголосив Демченко.

Насамперед треба мати сильні оборонні позиції. За його словами, Білорусь намагається перекинути відповідальність на Україну та Європу, мовляв, «усі їй загрожують», тож вона «потребує захисту й підтримки» з боку Росії.

«Але це момент маніпуляції та інформаціного впливу. Наше завдання — відбити будь-які спроби вторгнення, а особливо можливі провокаційні дії поблизу кордону з метою нагнітання», — підкреслив речник ДПСУ.

Раніше Жорін заявив, що наразі реальної загрози нового наступу з боку Білорусі немає, оскільки там не сформовано достатнього ударного угруповання військ. Водночас Росія може використовувати цей напрямок для інформаційного тиску та відволікання українських сил. Українські військові залишаються у підвищеній готовності та контролюють ситуацію.

