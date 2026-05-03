ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
995
Час на прочитання
2 хв

Навіщо РФ запустила з Білорусі повітряну кулю: у ДПСУ попередили про небезпеку

До України з Білорусі залетіла повітряна куля — РФ використовує такі засоби для наведення ударів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Нова тактика наведення: чому повітряна куля з Білорусі — це небезпечний сигнал

Нова тактика наведення: чому повітряна куля з Білорусі — це небезпечний сигнал / © ТСН.ua

Повітряна ціль, яка залетіла з травня з Білорусі, була ідентифікована як повітряна куля.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Фактично цей засіб використав ретранслятор, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує проти України під час обстрілів», — додав представник прикордонного відомства.

Він не виключив у майбутньому провокацій з боку Білорусі.

«Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію в напрямку нашого кордону. Не виключаємо нових провокацій», — зазначив речник ДПСУ.

Демченко наголосив, що загроза з боку Білорусі «нікуди не зникає», оскільки Мінськ продовжує підтримувати Москву у її військовій агресії.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Раніше командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки попередив, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами. Йдеться про можливі прикордонні провокації, а не широкомасштабний наступ.

Тим часом, в РНБО попередили, що наразі найбільшою загрозою для України з Білорусі є можливість запуску «Шахедів» з білоруської території. До цього часу РФ запускали «Шахеди» лише зі своєї території. Хоча були випадки, що дрони летіли вздовж кордону і залітали на білоруський бік, а потім поверталися назад, заплутуючи українську ППО.

Також ТСН.ua з’ясовував, чи є в Білорусі ядерна зброя, де саме її ховають та чи наважиться Кремль використати свого сателіта для ядерного удару по Україні або Європі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
995
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie