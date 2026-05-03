Навіщо РФ запустила з Білорусі повітряну кулю: у ДПСУ попередили про небезпеку

Нова тактика наведення: чому повітряна куля з Білорусі — це небезпечний сигнал / © ТСН.ua

Повітряна ціль, яка залетіла з травня з Білорусі, була ідентифікована як повітряна куля.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Фактично цей засіб використав ретранслятор, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує проти України під час обстрілів», — додав представник прикордонного відомства.

Він не виключив у майбутньому провокацій з боку Білорусі.

«Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію в напрямку нашого кордону. Не виключаємо нових провокацій», — зазначив речник ДПСУ.

Демченко наголосив, що загроза з боку Білорусі «нікуди не зникає», оскільки Мінськ продовжує підтримувати Москву у її військовій агресії.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Раніше командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки попередив, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами. Йдеться про можливі прикордонні провокації, а не широкомасштабний наступ.

Тим часом, в РНБО попередили, що наразі найбільшою загрозою для України з Білорусі є можливість запуску «Шахедів» з білоруської території. До цього часу РФ запускали «Шахеди» лише зі своєї території. Хоча були випадки, що дрони летіли вздовж кордону і залітали на білоруський бік, а потім поверталися назад, заплутуючи українську ППО.

