- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 995
- Час на прочитання
- 2 хв
Навіщо РФ запустила з Білорусі повітряну кулю: у ДПСУ попередили про небезпеку
До України з Білорусі залетіла повітряна куля — РФ використовує такі засоби для наведення ударів.
Повітряна ціль, яка залетіла з травня з Білорусі, була ідентифікована як повітряна куля.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
«Фактично цей засіб використав ретранслятор, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які РФ використовує проти України під час обстрілів», — додав представник прикордонного відомства.
Він не виключив у майбутньому провокацій з боку Білорусі.
«Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію в напрямку нашого кордону. Не виключаємо нових провокацій», — зазначив речник ДПСУ.
Демченко наголосив, що загроза з боку Білорусі «нікуди не зникає», оскільки Мінськ продовжує підтримувати Москву у її військовій агресії.
Загроза з Білорусі: останні новини
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.
Раніше командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев з посиланням на дані розвідки попередив, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами. Йдеться про можливі прикордонні провокації, а не широкомасштабний наступ.
Тим часом, в РНБО попередили, що наразі найбільшою загрозою для України з Білорусі є можливість запуску «Шахедів» з білоруської території. До цього часу РФ запускали «Шахеди» лише зі своєї території. Хоча були випадки, що дрони летіли вздовж кордону і залітали на білоруський бік, а потім поверталися назад, заплутуючи українську ППО.
Також ТСН.ua з’ясовував, чи є в Білорусі ядерна зброя, де саме її ховають та чи наважиться Кремль використати свого сателіта для ядерного удару по Україні або Європі.