ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

На Рівненщині 18-річний юнак переправляв ухилянтів до Білорусі: на чому "погорів"

На півночі Рівненщини 18-річний хлопець, який уже мав проблеми із законом, організував канал втечі через кордон.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Мав умовний термін, а тепер — до 9 років тюрми: 18-річний мешканець Рівненщини попався на схемі з переправлення людей

На Рівненщині судитимуть 18-річного юнака, якого підозрюють в незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Про це передають поліція і прокуратура Рівненської області.

За словами правооохоронців, 18-річний житель прикордонного з Білоруссю села Глинне на півночі Рівненщини пообіцяв двом громадянам призовного віку за 6 тисяч євро з кожного безперешкодно втекти з України.

Правоохоронці не акцентують, що йдеться саме про Білорусь, але з релізів обох пресслужб випливає, що йдеться саме про цю країну.

Юнак зустрів своїх «клієнтів» у селищі Рокитне, де в автомобілі провів детальний інструктаж, дав поради та вказівки щодо порядку переходу через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

За свої послуги зловмисник отримав 12 тис. євро і вже планував везти у прикордоння, але його затримали одразу після розрахунку.

Суд обрав зловмиснику запобіжний — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 565 760 грн. Ці пів мільйона 18-річний юнак вніс. Наразі свою вину він не визнає і переконує у щирому каятті.

Хлопець уже був засуджений до півтора року пробаційного нагляду за незаконне заволодіння транспортним засобом. Тепер, попри щире каяття, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що українські чоловіки дедалі частіше обирають кордон з Білоруссю для втечі.

Так, недавно на Житомирщині затримали організатора незаконного перетину кордону з Білоруссю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie