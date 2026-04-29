На Рівненщині 18-річний юнак переправляв ухилянтів до Білорусі: на чому "погорів"

Мав умовний термін, а тепер — до 9 років тюрми: 18-річний мешканець Рівненщини попався на схемі з переправлення людей

На Рівненщині судитимуть 18-річного юнака, якого підозрюють в незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Про це передають поліція і прокуратура Рівненської області.

За словами правооохоронців, 18-річний житель прикордонного з Білоруссю села Глинне на півночі Рівненщини пообіцяв двом громадянам призовного віку за 6 тисяч євро з кожного безперешкодно втекти з України.

Правоохоронці не акцентують, що йдеться саме про Білорусь, але з релізів обох пресслужб випливає, що йдеться саме про цю країну.

Юнак зустрів своїх «клієнтів» у селищі Рокитне, де в автомобілі провів детальний інструктаж, дав поради та вказівки щодо порядку переходу через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

За свої послуги зловмисник отримав 12 тис. євро і вже планував везти у прикордоння, але його затримали одразу після розрахунку.

Суд обрав зловмиснику запобіжний — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 565 760 грн. Ці пів мільйона 18-річний юнак вніс. Наразі свою вину він не визнає і переконує у щирому каятті.

Хлопець уже був засуджений до півтора року пробаційного нагляду за незаконне заволодіння транспортним засобом. Тепер, попри щире каяття, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

