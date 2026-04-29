Мамопластика без міфів: що важливо знати перед операцією

Що насправді варто знати перед операцією та які стереотипи досі вводять пацієнток в оману, розповідає Ярослав Тіхонов — пластичний хірург і засновник Elize Clinic.

За даними International Society of Aesthetic Plastic Surgery, щороку у світі виконуються мільйони операцій зі збільшення, підтяжки або реконструкції грудей — і цей попит лише зростає.

Міф: результат має неприродний вигляд

Один із найпоширеніших страхів — що після мамопластики груди мають штучний вигляд. Насправді сучасна естетична хірургія давно відійшла від підходу «чим більше — тим краще».

Сьогодні головний акцент — на природності та гармонії з тілом. Під час планування враховуються пропорції, анатомія, якість тканин і навіть спосіб життя пацієнтки. Саме тому правильно виконана мамопластика не має вигляд як операція — вона має вигляд як природна частина тіла.

Міф: імпланти потрібно змінювати кожні кілька років

Ще один поширений стереотип — що імпланти мають «термін придатності» і потребують регулярної заміни. Насправді сучасні імпланти розраховані на довготривалий результат і не потребують заміни без медичних показань. Якщо операція виконана якісно, а організм нормально адаптується, результат може зберігатися десятиліттями. Водночас важливо розуміти, що з віком змінюються власні тканини — і саме це може впливати на форму грудей, а не самі імпланти.

Міф: мамопластика — це лише збільшення грудей

Багато хто сприймає мамопластику виключно як операцію зі збільшення. Але насправді це значно ширше поняття.

Мамопластика — це корекція форми грудей, яка може включати підтяжку, зміну об’єму або поєднання цих методів. Наприклад, після вагітності, лактації чи значного схуднення жінки частіше потребують саме відновлення форми, а не збільшення. Окремо варто виділити корекцію тубулярних грудей — складну, але дуже ефективну операцію. У таких випадках мова йде не просто про зміну розміру, а про фактичне формування нової анатомії грудей.

Міф: реабілітація довга і дуже складна

Ще один фактор, який часто зупиняє пацієнток, — страх тривалого відновлення. Насправді сучасна мамопластика передбачає досить швидку реабілітацію. У більшості випадків повернення до звичного ритму життя можливе вже через 1–2 тижні.

Післяопераційний період сьогодні чітко структурований: пацієнтка отримує рекомендації, проходить контрольні огляди, а сучасні методи знеболення дозволяють мінімізувати дискомфорт. Водночас остаточний результат формується поступово — після того, як сходить набряк і тканини адаптуються.

Міф: мамопластика — це небезпечно

Будь-яке хірургічне втручання має ризики, і мамопластика — не виняток. Але сучасний рівень розвитку медицини значно їх знижує. Сьогодні безпека базується на комплексному підході: від передопераційного планування до післяопераційного супроводу. Оцінюється анатомія, підбирається оптимальна техніка, використовується сучасна анестезія та обладнання. Фактично, ключовий фактор безпеки — це правильний підбір операції під конкретну пацієнтку, а не універсальні рішення.

Мамопластика — це не про стандарти чи тренди, а про індивідуальність і комфорт у власному тілі. Саме тому перед операцією важливо не орієнтуватися на чужий результат, а сформувати реалістичні очікування разом із хірургом і обрати рішення, яке буде гармонійним саме для вас.

Міф: якщо я здорова, додаткові обстеження не потрібні

Навіть за відсутності скарг мамопластика потребує повноцінної передопераційної підготовки. Комплексне обстеження є обов’язковим етапом, адже приховані хронічні захворювання або протипоказання до анестезії можуть впливати як на можливість проведення операції, так і на процес відновлення.

Міф: спосіб життя не впливає на результат операції

Насправді звички мають прямий вплив на загоєння та ризики. Зокрема, куріння суттєво погіршує регенерацію тканин і підвищує ймовірність ускладнень. Саме тому пацієнткам рекомендується відмовитися від нього щонайменше за кілька тижнів до та після операції.

Міф: результат операції зберігається незмінним незалежно від обставин

Форма грудей після мамопластики може змінюватися під впливом зовнішніх факторів. Значні коливання ваги, вагітність або період лактації здатні впливати на тканини навіть після ідеально виконаного втручання.

Міф: про ризики краще не думати

Усвідомлення можливих ускладнень — важлива частина підготовки до операції. Значна частина консультації має бути присвячена саме цьому: оцінці стану здоров’я та детальному поясненню потенційних ризиків. Ускладнення — це не катастрофа, а один із можливих сценаріїв, до якого лікар має чіткий план дій.

Міф: достатньо короткої консультації перед операцією

Формат швидких консультацій, де фактично «продається» операція, не дає повного розуміння процесу і може формувати нереалістичні очікування. Натомість відкритий діалог із лікарем дозволяє сформувати довіру та підготуватися до різних сценаріїв.

Міф: ускладнення — це виняток, про який не варто говорити

Практика показує, що пацієнтки, які заздалегідь поінформовані про можливі ризики, проходять післяопераційний період значно спокійніше та краще взаємодіють із лікарем у разі виникнення будь-яких ситуацій.

Ярослав Тіхонов

Міф: після операції результат залежить лише від хірурга

Дотримання рекомендацій після втручання — ключова частина успіху. Обмеження фізичних навантажень, носіння компресійної білизни та регулярні контрольні огляди безпосередньо впливають на кінцевий результат.

