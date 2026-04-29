Вагітна жінка вийшла на подіум під час показу Chanel і стала сенсацією

Кая Вілкінс / © Getty Images

Реклама

На новому показі Chanel, де креативний директор бренду Матьє Блазі презентував свою дебютну круїзну колекцію, на подіум під час показу вийшла як модель Кая Вілкінс — норвезько-американська співачка.

Кая привернула увагу публіки, адже зараз вагітна першою дитиною і це був її перший вихід на подіум для бренду. Також це був той рідкісний момент, коли вагітність не приховувалася, а виділилася та підкреслилась.

Такий підхід до підбору дизайнером моделей для шоу без сумніву відрізняється від давньої практики індустрії моди, коли вагітність моделей часто приховували або моделі тимчасово «зникали» з подіуму, коли були при надії. Однак Блазі, схоже, переосмислює не лише стилістику бренду, а й стандарти у модному світі.

Реклама

Та, звісно, Блазі — не єдиний дизайнер, який залучає вагітних моделей до показів. Ця практика і раніше була поширеною, просто нині резонанс виник через значущість бренду Chanel у світі моди, а також його медійний статус.

Ще одним милим моментом під час виходу Вілкінс на подіум був аксесуар, що прикрашав сумку, яку вона несла — маленькі чорні-білі туфлі з логотипом бренду. Такі самі, тільки рожеві, дизайнер подарував A$AP Rocky на честь їхньої з Ріанною доньки.

Відносно нещодавно на подіум вагітними виходили Жасмін Тукс під час показу спідньої білизни Victoria’s Secret, естонська топмодель Кармен Касс під час шоу бренду Vetements, Ліндсі Віксон під час показу дизайнера Natasha Tonic.

Новини партнерів