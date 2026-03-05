ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Донька Ілона Маска, якої він зрікся і назвав "мертвою", прийшла на модний показ у Парижі

Вона народилася у родині найбагатшого чоловіка у світі, однак її доля була не проста. Зараз дівчина — одна із нових зірок модної індустрії і цього вона досягла власними силами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вівіан Дженна Вілсон

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Донька Ілона Маска, 21-річна Вівіан Дженна Вілсон, відвідала показ жіночої колекції бренду Acne Studios на сезон осінь-зима 2026-2027. Захід відбувся у межах Тижня моди в Парижі і Вівіан прийшла на нього як гостя.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Також під час заходу модель позувала для фото і демонструвала свій образ. Вівіан одягла коричневі шкіряні штани та жакет у поєднанні з прозорим сітчастим топом, під який у неї не було бюстгальтера, що додавало луку пікантності та зухвалості.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Також модель одягла на шию масивні кольє, а ось інші аксесуари образу підібрала теракотового відтінку, зокрема окуляри-авіатори та шкіряну сумку з кишенями та довгим ремінцем.

Розкішне довге волосся модель розпустила — таку зачіску вона носить завжди і це вже її головна акцентна деталь образу. Кількома днями раніше Вівіан також вийшла на подіум для Gucci і її волосся теж було розпущеним.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Показ Gucci в Мілані став для дівчини першою співпрацею з цим брендом. Її поява на подіумі одразу привернула увагу світу моди, аже це стало поворотним моментом у кар’єрі, яку вона старанно будує без допомоги свого батька Ілона Маска. Нагадаємо, що дівчина відмовилась від його прізвища через скандал у родині — причиною сварки стало те, що 2022 року Вівіан здійснила трансгендерний перехід за згодою матері, а її батько Маск був проти. Вівіан народилася під ім’ям Ксав’єр Александр Маск і у 2022 році здійснила трансгендерний перехід. Батько Вівіан після зміни нею статі заявив, що його син для нього «помер».

Вівіан же хоч і відносно нещодавно розпочала кар’єру, але уже справжня професіоналка у цій сфері і бажана гостя на світських заходах, зокрема на презентаціях одягу. Також вона активно знімається для брендів.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie