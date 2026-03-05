Донька Ілона Маска, якої він зрікся і назвав "мертвою", прийшла на модний показ у Парижі

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Реклама

Донька Ілона Маска, 21-річна Вівіан Дженна Вілсон, відвідала показ жіночої колекції бренду Acne Studios на сезон осінь-зима 2026-2027. Захід відбувся у межах Тижня моди в Парижі і Вівіан прийшла на нього як гостя.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Також під час заходу модель позувала для фото і демонструвала свій образ. Вівіан одягла коричневі шкіряні штани та жакет у поєднанні з прозорим сітчастим топом, під який у неї не було бюстгальтера, що додавало луку пікантності та зухвалості.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Також модель одягла на шию масивні кольє, а ось інші аксесуари образу підібрала теракотового відтінку, зокрема окуляри-авіатори та шкіряну сумку з кишенями та довгим ремінцем.

Реклама

Розкішне довге волосся модель розпустила — таку зачіску вона носить завжди і це вже її головна акцентна деталь образу. Кількома днями раніше Вівіан також вийшла на подіум для Gucci і її волосся теж було розпущеним.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Показ Gucci в Мілані став для дівчини першою співпрацею з цим брендом. Її поява на подіумі одразу привернула увагу світу моди, аже це стало поворотним моментом у кар’єрі, яку вона старанно будує без допомоги свого батька Ілона Маска. Нагадаємо, що дівчина відмовилась від його прізвища через скандал у родині — причиною сварки стало те, що 2022 року Вівіан здійснила трансгендерний перехід за згодою матері, а її батько Маск був проти. Вівіан народилася під ім’ям Ксав’єр Александр Маск і у 2022 році здійснила трансгендерний перехід. Батько Вівіан після зміни нею статі заявив, що його син для нього «помер».

Вівіан же хоч і відносно нещодавно розпочала кар’єру, але уже справжня професіоналка у цій сфері і бажана гостя на світських заходах, зокрема на презентаціях одягу. Також вона активно знімається для брендів.