Шоу-бізнес
1105
1 хв

Донька Ілона Маска, якої він зі скандалом зрікся, дебютувала на показі Gucci

Дівчина активно будує модельну кар’єру без допомоги та грошей свого відомого батька.

Юлія Каранковська
Вівіан Дженна Вілсон

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Донька Ілона Маска, 21-річна Вівіан Дженна Вілсон, дебютувала на показі Gucci в Мілані. Її поява на подіумі одразу привернула увагу світу моди, аже це стало поворотним моментом у кар’єрі дівчини, яку вона старанно будує.

На подіумі Вівіан вийшла в довгій вишуканій білій сукні з одним рукавом, високою горловиною та драпуваннями. Однак головною акцентною деталлю став неймовірно високий розріз на спідниці.

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Вівіан Дженна Вілсон / © Getty Images

Образ також доповнили прикраси з камінням, клатч-коробка та гламурні туфлі. А коли Вівіан розповідала про свої емоції від події — розплакалася.

«Це мій перший раз, коли я тут іду, і тут справді, справді дуже комфортно. Вчора пізно вночі мій мозок просто „завис“, і я казала собі: не сумнівайся в собі, ти та сама крута дівчина. Це ніби я кажу собі: я в тебе вірю», — сказала модель.

Нагадаємо, що вона — донька одного з найбагатших людей у світі бізнесмена Ілона Маска. Дівчина активно будує модельну кар’єру без допомоги та грошей свого відомого батька, оскільки той її зрікся. Причиною скандальної сварки стало те, що 2022 року Вівіан здійснила трансгендерний перехід за згодою матері, а її батько Маск був проти. Вона народилася хлопчиком і спочатку її звали Ксав’єром Александром Маском.

