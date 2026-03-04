- Дата публікації
Джеймі Лі Кертіс у сукні з пікантним декольте приїхала на прем’єру нового серіалу
67-річна американська акторка відвідала світський захід у Нью-Йорку.
Джеймі Лі Кертіс відвідала прем’єрний показ серіалу «Скарпетта» в кінотеатрі Regal Union Square Theatre у Нью-Йорку.
«Скарпетта» — американський телесеріал, створений Ліз Сарнофф для Amazon Prime Video. Сюжет заснований на однойменній серії книжок Патрісії Корнуелл. Головні ролі виконали Ніколь Кідман і Джеймі Лі Кертіс.
Джеймі Лі виблискувала перед камерами в сукні з пікантним декольте і в гарному настрої. Поверх вбрання вона одягла болеро, взяла з собою сріблястий клатч, наділа великі сережки та прикрасу на шию, а образ завершила стильною зачіскою, легким макіяжем та окулярами.
На цій самій презентації з’явилася і Ніколь Кідман, яка викликала фурор своїм розкішним аутфітом. 58-річна акторка з’явилася перед фотографами в повністю чорному вбранні від Модного дому Chanel із кутюрної колекції весна-літо 2026 року.