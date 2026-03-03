Майже квітень, але не для всіх: де завтра буде найтепліше та коли повернеться холод

Погода 4 березня / © ТСН

У середу, 4 березня, західні регіони насолоджуватимуться майже квітневим теплом, тоді як на півночі буде ще доволі прохолодно.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра в Україні найтепліше буде в західних областях, — очікується вдень +10+15 градусів тепла. Навіть на півдні порівняно з Заходом очікується прохолодніша температура повітря, +6+9 градусів.

Найхолодніше завтра буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині. У цих регіонах температура повітрян вдень сягатиме близько +2+4 градусів.

У більшості областей України 4-го березня очікується +4+9 градусів.

«Починає розганятися весняний вітер, завтра — помірний, рвучкий, післязавтра — вже сильний. Переважно західного та північно-західного напрямку», — попередила Діденко.

Де можливий сніг

За словами Діденко, невеликий дощ та мокрий сніг пройдуть на північному сході України. А загалом завтра в більшості областей без істотних опадів.

Погода у Києві

Діденко прогнозує, що завтра в столиці до +6 градусів. У четвер, 5-го березня ще холодніше — лише +3, +4 градуси. Буде вітряно, але без істотних опадів.

Похолодання

9 березня у більшості областей України (окрім західних областей) очікується відчутне похолодання.

Раніше синоптики розповіли, до яких регіонів повернеться зима, а де будуть паводки.