Майже квітень, але не для всіх: де завтра буде найтепліше та коли повернеться холод
Україну завтра розділить погодний контраст: поки на заході країни пануватиме майже квітневе тепло до +15°C, північно-східні регіони накриє мокрий сніг.
У середу, 4 березня, західні регіони насолоджуватимуться майже квітневим теплом, тоді як на півночі буде ще доволі прохолодно.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра в Україні найтепліше буде в західних областях, — очікується вдень +10+15 градусів тепла. Навіть на півдні порівняно з Заходом очікується прохолодніша температура повітря, +6+9 градусів.
Найхолодніше завтра буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині. У цих регіонах температура повітрян вдень сягатиме близько +2+4 градусів.
У більшості областей України 4-го березня очікується +4+9 градусів.
«Починає розганятися весняний вітер, завтра — помірний, рвучкий, післязавтра — вже сильний. Переважно західного та північно-західного напрямку», — попередила Діденко.
Де можливий сніг
За словами Діденко, невеликий дощ та мокрий сніг пройдуть на північному сході України. А загалом завтра в більшості областей без істотних опадів.
Погода у Києві
Діденко прогнозує, що завтра в столиці до +6 градусів. У четвер, 5-го березня ще холодніше — лише +3, +4 градуси. Буде вітряно, але без істотних опадів.
Похолодання
9 березня у більшості областей України (окрім західних областей) очікується відчутне похолодання.
Раніше синоптики розповіли, до яких регіонів повернеться зима, а де будуть паводки.