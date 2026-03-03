MamaRika у Дубаї довелося викликати швидку: "Нас хотіли класти до лікарні"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українській співачці MamaRika, яка застрягла в Дубаї, довелося викликати швидку допомогу.

Артистка наразі перебуває в ОАЕ. З Дубаї знаменитість не може виїхати через погіршення безпекової ситуації. Виконавиця у своєму Instagram говорить, що морально їй доволі тяжко. Та, окрім того, погіршився фізичний стан співачки. MamaRika зізналась, що разом із сином серйозно отруїлась. Їм навіть довелось викликати швидку допомогу. Медики збирались їх госпіталізувати, але минулось без цього. Наразі виконавиці вже краще, і син теж поступово одужує.

"Як ви зрозуміли, ми тут конкретно застрягли. Окрім цього, ще ускладнює те, що ми дуже сильно отруїлись із Давідіком. Я вже майже відійшла, малеча тільки відходить. Нас вже хотіли класти до лікарні, якась кишкова інфекція. Паралельно зі всіма цими подіями ми ще й боролись з вірусом. Добре, що українська жінка має з собою аптечку, і ми обійшлися швидкою й тим, що я мала з собою. Сказати, що останні три дні тяжкі – не сказати нічого", - ділиться артистка.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika також пояснила, що морально їй тяжко, оскільки перебуває в іншій країні. За словами виконавиці, вона звикла до вибухів та обстрілів, проте в Україні це переживається легше, оскільки знаєш, як діяти під час повітряної тривоги. Співачка наразі моніторить, як можна вилетіти з Дубаї, та сподівається, що незабаром нарешті повернеться.

"Складно морально. Навіть не через вибухи, бо до цього звиклі. Українців складно цим налякати. Ми в іншій країні. Я не розумію, як це тут працює. Так, є ППО. Але вдома, то є вдома. Величезна команда людей сидить і намагається нас звідси витягнути, вже почали з'являтися якісь варіанти вильотів, ми постійно моніторимо", - ділиться артистка.

Нагадаємо, співачка MamaRika полетіла до Дубаї у відпустку. Проте замість відпочинку артистка опинилась в місті під час гучних вибухів.