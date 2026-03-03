ТСН у соціальних мережах

Гламур
1590
2 хв

Віталій Козловський висловився про причини свого звільнення з лав ЗСУ

Артиста звільнили зі служби наприкінці червня 2024 року.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віталій Козловський

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський висловився про прочини свого звільнення з лав ЗСУ.

Виконавець від 28 червня 2024 року не є військовослужбовцем. Артиста наказом командира звільнили через сімейні обставини. Про це стало відомо лише восени 2025 року. Сам Віталій Козловський утримувався від коментарів на цю тему. На проєкті "Ранок у великому місті" співак говорить, що обов'язково розповість всі деталі у великому інтерв'ю, але зробить це вже після завершення війни. Наразі, за словами артиста, не час для цього.

"Настане момент, і я про це буду говорити. Я про це розповім у великому інтерв'ю. Але мені здається, що зараз ще не час про це говорити відкрито так. Розповім, коли закінчиться війна", - прокоментував артист.

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Що відомо про службу Віталія Козловського в ЗСУ

Віталія Козловського у червні 2023 року мобілізували. Артист пройшов військову підготовку, склав присягу, після чого вирушив на службу. Спочатку виконавець був у складі Національної гвардії України, а звідти його перевели в Національний президентський оркестр.

У травні 2024 року артиста перевели до 22 окремої механізованої бригади. Виконавець був солдатом резерву. Проте вже наприкінці червня 2024-го артиста звільнили зі служби. Причина – необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський переклав українською свій хіт "Шекспір". Артист вже й встиг його виконати наживо.

