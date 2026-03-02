Авторка хіта "Питання є – питань нема" приголомшила сумою, яку за пів року заробила з цієї пісні

Victoria NIRO / © instagram.com/victorianiro.official

Українська співачка Victoria NIRO, яка прославилась завдяки пісні "Питання є – питань немає", приголомшила сумою, яку за пів року заробила з цього хіта.

Артистка гучно заявила про себе наприкінці літа 2025 року. Виконавиця випустила пісню "Питання є – питань нема", яка швидко завірусилась в Мережі та сала популярною. Зокрема, композиція на різних стримінгових платформах зібрала чимало переглядів. Victoria NIRO в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що й заробила значні кошти завдяки цій пісні. Хіт "Питання є – питань нема" приніс співачці 30 тисяч доларів, щоправда, це сума без вирахування відсотку для стримінгових платформ.

"На цій пісні я заробила десь 30 тисяч доларів, але це всі стримінгові платформи. 30 тисяч доларів – це як загальна сума. Відсоток стримінги забирають", - говорить артистка.

Victoria NIRO також зізналась, що хіт приніс їй шалену популярність, а разом зі славою збільшились і заробітки співачки. Зокрема, артистка також активно виступає на корпоративах. Приватний виступ знаменитості коштує шість тисяч доларів.

"Скажу так, на цій пісні я заробила ще більше, бо було дуже багато корпоративів. Усі чекають саме на цю пісню", - говорить артистка.

Зазначимо, Victoria NIRO спочатку виконувала кавери на відомі треки, завдяки чому стала упізнаваною. Одного разу молдавський співак Дан Балан натрапив на відео співачки, де вона співала його трек. Артист запросив Victoria виступити на його концерті. Після цього юна виконавиця розпочала співочу кар'єру. У серпні 2025 року в артистки стався прорив. Пісня "Питання є – питань немає" принесла їй шалену популярність.

