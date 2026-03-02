Автор хита "Питання є – питань нема" ошеломила суммой, которую за полгода заработала с этой песни

Victoria NIRO / © instagram.com/victorianiro.official

Реклама

Украинская певица Victoria NIRO, которая прославилась благодаря песне "Питання є – питань нема", ошеломила суммой, которую за полгода заработала с этого хита.

Артистка громко заявила о себе в конце лета 2025 года. Исполнительница выпустила песню "Питання є – питань нема", которая быстро завирусилась в Сети и стала популярной. В частности, композиция на различных стриминговых платформах собрала немало просмотров. Victoria NIRO в интервью Алине Доротюк говорит, что и заработала значительные средства благодаря этой песне. Хит "Питання є – питань нема" принес певице 30 тысяч долларов, правда, это сумма без вычета процента для стриминговых платформ.

"На этой песне я заработала где-то 30 тысяч долларов, но это все стриминговые платформы. 30 тысяч долларов - это как общая сумма. Процент стриминги забирают", - говорит артистка.

Реклама

Victoria NIRO также призналась, что хит принес ей бешеную популярность, а вместе со славой увеличились и заработки певицы. В частности, артистка также активно выступает на корпоративах. Частное выступление знаменитости стоит шесть тысяч долларов.

"Скажу так, на этой песне я заработала еще больше, потому что было очень много корпоративов. Все ждут именно эту песню", - говорит артистка.

Отметим, Victoria NIRO сначала исполняла каверы на известные треки, благодаря чему стала узнаваемой. Однажды молдавский певец Дан Балан наткнулся на видео певицы, где она пела его трек. Артист пригласил Victoria выступить на его концерте. После этого юная исполнительница начала певческую карьеру. В августе 2025 года у артистки произошел прорыв. Песня "Питання є – питань нема" принесла ей бешеную популярность.

Напомним, недавно актер Павел Текучев рассекретил свой заработок во время войны. Также артист признался, какие гонорары стремится получать.