Украина
514
1 мин

Россияне ударили по дому в Харькове: пострадал ребенок

Из-за удара россиян по многоквартирному дому Харькова есть пострадавшие.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Дополнено новыми материалами

Армия РФ 2 марта попала в здание в Харькове. Есть раненые. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Попадание в многоквартирный дом. Подтверждено наличие пострадавших», — сообщает он.

Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов уточнил: «Медики оказали помощь 10-летней девочке, которая испытала сильный стресс».

Напомним, вчера, 1 марта, РФ ударила по общежитию в Харькове. Под удар вражеского БПЛА попало здание в Шевченковском районе. Стало известно, что три человека пострадали — женщины 75, 53 и 69 лет получили острую реакцию на стресс.

514
