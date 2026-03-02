- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 514
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по дому в Харькове: пострадал ребенок
Из-за удара россиян по многоквартирному дому Харькова есть пострадавшие.
Дополнено новыми материалами
Армия РФ 2 марта попала в здание в Харькове. Есть раненые. Среди пострадавших есть ребенок.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Попадание в многоквартирный дом. Подтверждено наличие пострадавших», — сообщает он.
Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов уточнил: «Медики оказали помощь 10-летней девочке, которая испытала сильный стресс».
Напомним, вчера, 1 марта, РФ ударила по общежитию в Харькове. Под удар вражеского БПЛА попало здание в Шевченковском районе. Стало известно, что три человека пострадали — женщины 75, 53 и 69 лет получили острую реакцию на стресс.