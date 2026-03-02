Валютный рынок лихорадит из-за войны на Ближнем Востоке: что будет с гривной

Курс гривны / © ТСН.ua

События на Ближнем Востоке уже начали влиять на валютный рынок, в том числе курс гривны.

Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в начале весны в Украине традиционно наблюдается сезонное укрепление гривны. Это связано со стартом аграрного сезона, когда аграрии продают остатки зерна и обеспечивают приток валюты в страну. Дополнительно на курс положительно влияет завершение отопительного сезона, так как уменьшаются затраты на импорт газа и электроэнергии. В то же время ситуацию существенно осложнила война вокруг Ирана.

Эксперт пояснил, что из-за боевых действий, охвативших не только Иран и Израиль, но и коснувшихся ранее стабильных регионов, таких как ОАЭ, Катар и Бахрейн, инвесторы начали массово переводить средства в так называемые "тихие гавани". Речь идет о долларе США, золоте, серебре и американских государственных облигациях. Это повлекло за собой резкое укрепление доллара по отношению к большинству мировых валют.

Отдельным фактором риска есть ситуация на нефтяном рынке. Из-за атак по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока растут цены на нефть. Для стран, импортирующих энергоресурсы, это означает усиление валютного давления. Украина принадлежит к таким государствам, поэтому удорожание нефти автоматически создает дополнительный спрос на валюту. Это может давить на гривну, хотя Национальный банк пока способен сглаживать резкие колебания.

Аналитик отмечает, что нынешняя реакция рынка во многом эмоциональна, ведь активная фаза конфликта длится всего несколько дней. В краткосрочной перспективе возможны два сценария. Если военная операция завершится быстро — примерно через 10–14 дней — мировой рынок использует имеющиеся запасы нефти, а ситуация стабилизируется. В этом случае доллар может сохранить сильные позиции, но без резких шоков.

Затяжная война может привести к более серьезным последствиям. В случае истощения запасов энергоресурсов возможен резкий скачок цен на нефть и усиление давления на европейские валюты. Это также может сказаться на гривне. Худшим вариантом эксперт называет ситуацию, когда Иран сможет долго сопротивляться или нанести серьезные потери американским силам.

По словам Шевчишина, пока ситуация остается неопределенной, а колебания валют носят преимущественно спекулятивный характер. В то же время, дальнейшее развитие конфликта может существенно повлиять как на мировую экономику, так и на финансовую стабильность Украины.

Энергетические риски из-за войны на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что обострение на Ближнем Востоке может спровоцировать новый энергетический кризис в мире.

В частности, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют резкий рост цен на газ в Европе в случае перебоев с транзитом через Ормузский пролив на фоне войны с Ираном. По их оценкам, в случае остановки поставок даже на один месяц цены могут вырасти более чем вдвое.

Эксперты отмечают, что через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа, в том числе из Катара. В случае блокирования этого маршрута в месяц стоимость газа в Европе и спотовый LNG в Азии может подскочить примерно на 130% — около 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Параллельно возрастают риски на нефтяном рынке. Страны ОПЕК уже согласовали незначительное увеличение добычи на фоне возможных перебоев с поставками из Ирана. По информации агентств, с апреля объемы могут вырасти примерно на 206 тысяч баррелей в сутки.

Впрочем, эксперты отмечают, что этот шаг вряд ли компенсирует потенциальные потери. Из-за ограниченных резервных мощностей за пределами Саудовской Аравии любое дополнительное наращивание добычи будет сдержанным. На этом фоне, по оценкам Reuters и источников на Ближнем Востоке, цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, если конфликт затянется или приведет к масштабным перебоям в поставках.

Тем временем, цены на бензин и дизель в Украине уже выросли до исторического максимума.

В конце февраля оптовые цены на светлые нефтепродукты резко пошли вверх вслед за внешним рынком. Первыми на это отреагировали прямые импортеры ресурса. Сети уже прибавили по 1 грн за литр горючего.