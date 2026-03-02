Мартовая индексация пенсий: повысят ли выплаты тем, кто оформил их в 2026 году

Индексация пенсий

Повысят ли пенсий тем, кто стал пенсионером в 2026 году

С 1 марта 2026 года в Украине стартует автоматический перерасчет пенсий. Основное условие для получения надбавки — выплата должна быть назначена не позднее 31 декабря 2025 года. Те пенсионеры, которые оформили выход на отдых уже в 2026 году, на этот раз повышения не получат, сообщает Пенсионный фонд Украины. «Кабинет Министров Украины принял постановление № 236 „Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году“, что определяет порядок проведения индексации с 1 марта 2026 года. Постановление предусматривает индексацию пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года включительно «, — говорится в сообщении.

Как рассчитывается новый показатель зарплаты

В формуле расчета пенсии ключевым элементом есть средняя заработная плата по стране. Поскольку стаж и личный коэффициент человека обычно не изменяются после ухода на отдых, единственным способом увеличить выплату является «осовременивание» этого показателя. Это позволяет подтянуть пенсии, назначенные много лет назад, на уровень современных цен и доходов в государстве.

Для исчисления размера пенсии показатель средней заработной платы увеличивается на коэффициент 1,121. Теперь он составляет 9 992,40 грн. Эта сумма является результатом последовательного умножения базы 2017 года (3764,40 грн) на все ежегодные коэффициенты:

1,17 (2019)

1,11 (2020)

1,11 (2021)

1,14 (2022)

1,197 (2023)

1,076 (2024)

1,115 (2025)

1,121 (2026)

Для тех страховых пенсий, которые не попадают под общие правила повышения, государство установило отдельные показатели перерасчета. Их размер зависит от того, в каком году человек вышел на заслуженный отдых.

Вот как это выглядит в обновленном списке:

Для пенсий, оформленных в 2021 и 2022 годах, выплата вырастет на коэффициент 1,061.

Для выплат, назначенных в 2023 году, будет действовать показатель 1,048.

Для ставших пенсионером в 2024 году предусмотрен коэффициент 1,036.

Для пенсий, назначенных в 2025 году, применят наименьший показатель — 1,024.

Такой подход позволяет постепенно подтягивать суммы выплат для тех, кто завершил трудовую деятельность недавно, учитывая инфляцию за конкретные годы.

Кто получает пенсии, повышенные на коэффициент 1,121

Этот показатель применяется для пересчета:

Военных пенсий (выслуга лет, инвалидность, утрата кормильца).

Минимальные военные и чернобыльские пенсии по инвалидности.

Пенсии за особые заслуги перед Украиной для борцов за независимость.

Выплаты госслужащим, научным работникам, народным депутатам и работникам местного самоуправления.

Гарантированные минимальные размеры пенсий

Правительство установило новые границы, ниже которых пенсия быть не может:

4 213 грн для неработающих лиц 65+ с полным стажем (30 лет женщины/35 лет мужчины), а также для лиц 80+ со стажем 20/25 лет.

4050 грн для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным стажем.

3725 грн для лиц до 70 лет с полным стажем и лиц с инвалидностью I группы.

3406 грн для других неработающих пенсионеров.

Перерасчет производится автоматически по материалам пенсионных дел в Пенсионном фонде Украины. Обращаться лично не нужно.