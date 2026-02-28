Индексация пенсий с 1 марта: кто получит прибавку, а кто рискует потерять выплаты

В Украине с 1 марта пенсии проиндексируют на 12,1%

Реклама

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев. Правительство уже утвердило механизм повышения, поэтому все перерасчеты произойдут автоматически.

На сколько вырастут пенсии в марте и что нужно сделать для их сохранения, если пенсионер находится за границей — читайте в материале ТСН.ua.

Индексация пенсий от 1 марта

Правительство утвердило механизм обновления социальных выплат, приняв 25 февраля постановление № 236. Этот документ дает старт ежегодной индексации пенсий и страховых начислений, которая начнется уже с 1 марта 2026 года.

Реклама

Предусмотрена индексация пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года включительно.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отмечают, что пенсионерам не нужно никуда обращаться, поскольку перерасчет произойдет автоматически на основе данных пенсионных дел.

В этом году для исчисления пенсий применяется коэффициент 1,121, на который умножают показатель средней заработной платы по стране.

На коэффициент 1,121 увеличиваются:

Реклама

военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца;

размеры минимальных военных и чернобыльских пенсий по инвалидности;

размер пенсии за особые заслуги перед Украиной борцам за независимость;

размеры пенсий государственным служащим, служащим органов местного самоуправления, народным депутатам Украины, ученым.

Для каждого пенсионера сумма надбавки рассчитывается индивидуально, при этом установлены определенные пределы: минимальная доплата составит 100 гривен, а максимальное повышение составит — 2 595 гривен.

Кроме общей индексации, вводится система дополнительных гарантий для социально уязвимых групп. Так, неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным стажем (35 лет для мужчин и 30 для женщин), а также лица старше 80 лет с меньшим стажем (25 и 20 лет соответственно) не могут получать меньше 4 213 гривен. Для возрастной категории от 70 до 80 лет при наличии полного стажа минимальный порог установлен на уровне 4 050 гривен.

Для каждого пенсионера сумма надбавки рассчитывается индивидуально

Гражданам, которым еще не исполнилось 70 лет, но они имеют необходимый стаж, а также люди с первой группой инвалидности имеют право на выплаты от 3 725 гривен.

Для остальных категорий неработающих лиц нижний предел пенсии теперь составляет 3 406 гривен. Отдельно предусмотрен очередной этап обновления выплат для тех, кто продолжает работать: их пенсии будут автоматически пересмотрены с 1 апреля 2026 года.

Реклама

Как рассчитать надбавку к пенсии

Для того, чтобы гражданам понять, как именно пересчитывают пенсии в 2026 году государство использует специальную формулу, которая учитывает два главных фактора: темпы инфляции и рост реальных зарплат в стране, сообщают в ПФУ.

«Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение», — сообщают в Пенсионном фонде.

Формула определения такого коэффициента индексации определена постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124:

К = (ЗСЦ + 3С3) × 50% /100% +1, где:

Реклама

ЗСЦ — показатель роста потребительских цен за предыдущий год (в процентах);

ЗСЗ — показатель роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии (в процентах).

По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (ЗСЦ) за 2025 год (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года) составляет 8,0%.

Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии, за 2023-2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022-2024 годы — 15 057,09 грн, показатель роста средней заработной платы (3C3) составил 16,11%.

Коэффициент индексации в 2026 году составляет: К= (8,0%+ 16,11%) × 50% /100% +1= 1,121.

Однако этот механизм работает по-разному в зависимости от того, когда человек вышел на пенсию. Дело в том, что в недавно назначенных пенсиях уже учтена более высокая средняя зарплата по стране, поэтому для них предусмотрены другие, меньшие коэффициенты.

Реклама

Для тех, кто стал пенсионером в 2021 или 2022 годах, прибавка рассчитывается через множитель 1,061. Те, кто оформил выплаты в 2023 году, получат повышение с коэффициентом 1,048.

Для пенсионеров, вышедших на пенсию в 2024 году, показатель составляет 1,036, а для тех, кто сделал это только в прошлом году, в 2025-м, предусмотрен коэффициент 1,024.

Пенсионерам, которые находятся за границей, необходимо пройти идентификацию

Украинцам, которые временно находятся за рубежом, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать блокировки счетов.

Подтвердить личность можно дистанционно с помощью электронного сервиса Пенсионного фонда и цифрового ключа «Дія.Підпис». Чтобы успешно пройти процедуру, вам понадобятся одновременно два гаджета: на одном вы откроете официальный сайт фонда, а другой понадобится для работы в мобильном приложении «Дія».

Реклама

Пошаговая инструкция:

зайдите на портал: https://portal.pfu.gov.ua;

нажмите «Вход» и выберите авторизацию через «Дія.Підпис»;

получите код и отсканируйте QR-код в «Дії»;

подтвердите личность по фото;

введите 5-значный код «Дія.Підпису»;

после входа в кабинет идентификация будет завершена (информация появится в «Моих обращениях»).

Для того, чтобы пройти идентификацию через мобильное приложение «Пенсионного фонда Украины», вам необходимо:

установить или обновить приложение;

выбрать действие «Войти по «Дія.Підпис»;

подтвердить вход и активировать подпись (если возникнет такая необходимость);

пройти фотопроверку;

создать или ввести код «Дія.Підпису».

После входа идентификация считается завершенной.

В то же время пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут пройти идентификацию через видеосвязь. Для этого необходимо подать заявку онлайн или по телефону.

Реклама

Данные о дате, времени и формате видеосеанса будут отправлены на вашу email-почту, которую вы укажете в заявлении. Идентификация происходит как видеоинтервью с работником фонда: нужно ответить на вопросы и показать паспорт. После этого принимается решение о подтверждении личности.

Для того, чтобы подать заявление онлайн:

зайдите на портал и выберите вкладку «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи»;

заполните форму, выберите платформу для связи (Meet, Telegram, Viber, Zoom и т.д.), при необходимости укажите дополнительные услуги;

дайте согласие на обработку данных и подайте заявление.

Чтобы подать заявление по телефону, обратитесь в контакт-центр:

0800 503 753;

(044) 281 08 70;

(044) 281 08 71.

В меню выберите вопрос по идентификации (кнопка «3»). Продиктуйте оператору необходимые данные.

Реклама

Для пенсионеров, которые находятся за пределами Украины, также существует возможность подтвердить свой статус через дипломатические каналы. Пенсионер может лично посетить украинское посольство или консульство в стране пребывания.

Там необходимо получить официальное свидетельство, подтверждающее, что лицо является живым. Полученный документ вместе с заявлением о восстановлении выплат нужно передать в Пенсионный фонд одним из двух путей:

отправить бумажный оригинал обычной почтой в территориальное управление ПФУ;

загрузить цифровую копию на веб-портал фонда, заверив ее электронной подписью (КЭП).

Граждане, которые эвакуировались с временно оккупированных территорий (неважно, в пределах Украины или за границу), должны предоставить фонду письменное подтверждение. В нем следует отметить, что они не получают пенсионных или других социальных выплат от страны-агрессора.

В ПФУ напоминают, что к лицам, временно проживающим за рубежом, относятся граждане Украины, которые:

Реклама

находятся за пределами родины суммарно более 183 дней в течение года;

имеют статус беженца или получили временное убежище в связи с боевыми действиями, однако не регистрировали смену места жительства на постоянное (ПМЖ).

Ранее, ТСН.ua писал о том, в каких регионах пенсионеры получают самые большие пенсии в 2026 году.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.