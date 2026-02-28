Індексація пенсій від 1 березня: хто отримає надбавку, а хто ризикує втратити виплати

В Україні від 1 березня пенсії проіндексують на 12,1%

Від 1 березня в Україні проіндексують пенсії і страхові виплати для мільйонів українців. Уряд уже затвердив механізм підвищення, тому всі перерахунки відбудуться автоматично.

На скільки зростуть пенсії у березні та що потрібно зробити для їх збереження, якщо пенсіонер перебуває за кордоном — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Індексація пенсій від 1 березня

Уряд затвердив механізм оновлення соціальних виплат, ухваливши 25 лютого постанову № 236. Цей документ дає старт щорічній індексації пенсій та страхових нарахувань, яка розпочнеться вже від 1 березня 2026 року.

Передбачена індексація пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року включно.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) наголошують, що пенсіонерам не потрібно нікуди звертатися, оскільки перерахунок відбудеться автоматично на основі даних пенсійних справ.

Цього року для обчислення пенсій застосовується коефіцієнт 1,121, на який множать показник середньої заробітної плати по країні.

На коефіцієнт 1,121 збільшуються:

військові пенсії за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника;

розміри мінімальних військових та чорнобильських пенсій по інвалідності;

розмір пенсії за особливі заслуги перед Україною борцям за незалежність;

розміри пенсій державним службовцям, службовцям органів місцевого самоврядування, народним депутатам України, науковцям.

Для кожного пенсіонера сума надбавки розраховується індивідуально, водночас встановлено певні межі: мінімальна доплата становитиме 100 гривень, а максимальне підвищення становитиме — 2 595 гривень.

Окрім загальної індексації, запроваджується система додаткових гарантій для соціально вразливих груп. Так, непрацюючі пенсіонери віком від 65 років із повним стажем (35 років для чоловіків та 30 для жінок), а також особи старше 80 років із меншим стажем (25 та 20 років відповідно) не можуть отримувати менше 4 213 гривень. Для вікової категорії від 70 до 80 років за наявності повного стажу мінімальний поріг встановлено на рівні 4 050 гривень.

Громадянам, яким ще не виповнилося 70 років, але вони мають необхідний стаж, а також люди з першою групою інвалідності мають право на виплати від 3 725 гривень.

Для решти категорій непрацюючих осіб нижня межа пенсії тепер становить 3 406 гривень. Окремо передбачено черговий етап оновлення виплат для тих, хто продовжує працювати: їхні пенсії будуть автоматично переглянуті від 1 квітня 2026 року.

Як розрахувати надбавку до пенсії

Для того, щоб громадянам зрозуміти, як саме перераховують пенсії у 2026 році держава використовує спеціальну формулу, яка враховує два головні чинники: темпи інфляції та ріст реальних зарплат в країні, повідомляють у ПФУ.

«Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення», — повідомляють у Пенсійному фонді.

Формула визначення такого коефіцієнта індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124:

К = (ЗСЦ + 3C3) × 50% /100% +1, де:

ЗСЦ — показник зростання споживчих цін за попередній рік (у відсотках);

ЗСЗ — показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (у відсотках).

За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін (ЗСЦ) за 2025 рік (грудень 2025 року до грудня 2024 року) становить 8,0%.

Показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, за 2023-2025 роки становить 17 482,87 грн, за 2022-2024 роки — 15 057,09 грн, показник зростання середньої заробітної плати (3C3) склав 16,11%.

Коефіцієнт індексації у 2026 році складає: К= (8,0%+ 16,11%) × 50% /100% +1= 1,121.

Проте цей механізм працює по-різному залежно від того, коли людина вийшла на пенсію. Річ у тім, що в нещодавно призначених пенсіях уже врахована вища середня зарплата по країні, тому для них передбачені інші, менші коефіцієнти.

Для тих, хто став пенсіонером у 2021 або 2022 роках, надбавка розраховується через множник 1,061. Ті, хто оформив виплати у 2023 році, отримають підвищення з коефіцієнтом 1,048.

Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2024 році, показник становить 1,036, а для тих, хто зробив це лише торік, у 2025-му, передбачено коефіцієнт 1,024.

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном, необхідно пройти ідентифікацію

Українцям, які тимчасово перебувають за кордоном, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Це необхідно зробити для того, аби уникнути блокування рахунків.

Підтвердити особу можна дистанційно за допомогою електронного сервісу Пенсійного фонду та цифрового ключа «Дія.Підпис». Щоб успішно пройти процедуру, вам знадобляться одночасно два гаджети: на одному ви відкриєте офіційний сайт фонду, а інший знадобиться для роботи в мобільному застосунку «Дія».

Покрокова інструкція:

зайдіть на портал: https://portal.pfu.gov.ua;

натисніть «Вхід» і оберіть авторизацію через «Дія.Підпис»;

отримайте код і відскануйте QR-код у «Дії»;

підтвердьте особу за фото;

введіть 5-значний код «Дія.Підпису»;

після входу в кабінет ідентифікація буде завершена (інформація з’явиться у «Моїх зверненнях»).

Для того, аби пройти ідентифікацію через мобільний застосунок «Пенсійного фонду України», вам необхідно:

встановити або оновити застосунок;

обрати дію «Увійти за «Дія.Підпис»;

підтвердити вхід та активувати підпис (якщо виникне така потреба);

пройти фотоперевірку;

створити або ввести код «Дія.Підпису».

Після входу ідентифікація вважається завершеною.

Водночас пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію через відеозв’язок. Для цього необхідно подати заявку онлайн або телефоном.

Дані про дату, час і формат відеосеансу будуть надіслані на вашу email-пошту, яку ви зазначите у заяві. Ідентифікація відбувається як відеоінтерв’ю з працівником фонду: потрібно відповісти на запитання та показати паспорт. Після цього ухвалюється рішення про підтвердження особи.

Для того, щоб подати заяву онлайн:

зайдіть на портал і оберіть вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку»;

заповніть форму, оберіть платформу для зв’язку (Meet, Telegram, Viber, Zoom тощо), за потреби вкажіть додаткові послуги;

дайте згоду на обробку даних і подайте заяву.

Щоб подати заяву телефоном, зверніться до контакт-центру:

0800 503 753;

(044) 281 08 70;

(044) 281 08 71.

У меню оберіть питання щодо ідентифікації (кнопка «3»). Продиктуйте оператору необхідні дані.

Для пенсіонерів, які перебувають за межами України, також існує можливість підтвердити свій статус через дипломатичні канали. Пенсіонер може особисто відвідати українське посольство або консульство в країні перебування.

Там необхідно отримати офіційне свідоцтво, яке підтверджує, що особа є живою. Отриманий документ разом із заявою про відновлення виплат потрібно передати до Пенсійного фонду одним із двох шляхів:

відправити паперовий оригінал звичайною поштою до територіального управління ПФУ;

завантажити цифрову копію на вебпортал фонду, завіривши її електронним підписом (КЕП).

Громадяни, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій (неважливо, в межах України чи за кордон), мають надати фонду письмове підтвердження. У ньому слід зазначити, що вони не отримують пенсійних чи інших соціальних виплат від країни-агресора.

У ПФУ нагадують, що до осіб, які тимчасово проживають за кордоном, належать громадяни України, які:

перебувають за межами батьківщини сумарно понад 183 дні протягом року;

мають статус біженця або отримали тимчасовий прихисток у зв’язку з бойовими діями, проте не реєстрували зміну місця проживання на постійне (ПМП).

Раніше, ТСН.ua писав про те, у яких регіонах пенсіонери отримують найбільші пенсії 2026 року.

