Укрaїнa
764
2 хв

Загострення між Ізраїлем та Іраном: Україна заявила про свою позицію

Українське міністерство нагадало про підтримку та допомогу Ірану, яку він надає Кремлю у війні проти України.

Олена Капнік
Атака на Іран 28 лютого.

Атака на Іран 28 лютого. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Позиція України щодо Ірану є послідовною та регіональною. Іранський режим «тероризує регіон, підтримує та фінансує терористичні угруповання», які несуть дестабілізацію в інші країни.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга під час брифінгу.

«Ми завжди за сторони іранського народу, саме народу», — наголосив міністр.

З його слів, українське відомство видало «необхідні попередження» для громадян України, аби вони залишили і територію Ірану та інших країн, де їхнє життя та їхня безпека можуть бути під загрозою.

Заява МЗС України

Відомство наголошує, що позиція української влади залишається незмінною. Київ підтримує іранський народ, з якого «десятиліттями знущався» режим Ірану. Зокрема, розгорнув масштабну політику насильства проти власних громадян, а також підтримував бойовиків та країну-агресорку РФ у війні проти України.

«Ми пам’ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч „Шахедів“ по наших мирних містах і людях. Така співпраця режимів у Москві та Тегерані становить грубе порушення норм міжнародного права та підриває глобальні зусилля з відновлення миру і стабільності», — йдеться у повідомленні.

МЗС заявило, що режим у Тегерані витрачав колосальні ресурси «на насильство, вбивства і хаос, а не на забезпечення власних людей, економічне становище яких продовжувало погіршуватися з кожним роком».

«Причиною нинішніх подій є саме насильство та свавілля іранського режиму, зокрема вбивства та репресії проти мирних протестувальників, які за останні місяці набули особливо великих масштабів», — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, зранку 28 лютого стало відомо, що Ізраїль і США завдали ударів по Ірану. Президент Дональд Трамп заявив, що її мета — знищити загрозу з боку «жорстокого іранського режиму» — як для Америки, так і для її союзників у всьому світі.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що дві країни провели операцію «для усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим в Ірані».

