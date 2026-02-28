- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 479
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні знову повітряна тривога: де є загроза ракетного удару
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві в обід 28 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили у Повітряних силах.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.
Згодом стало відомо, що балістика була спрямована на Харків. За словами місцевих жителів, у Харкові лунають вибухи.
Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова.