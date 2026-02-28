ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

В Україні знову повітряна тривога: де є загроза ракетного удару

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 28 лютого

Повітряна тривога 28 лютого / © ТСН.ua

У Києві в обід 28 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.

Карта повітряних тривог станом на 13:06

Карта повітряних тривог станом на 13:06

Згодом стало відомо, що балістика була спрямована на Харків. За словами місцевих жителів, у Харкові лунають вибухи.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова.

Дата публікації
Кількість переглядів
479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie