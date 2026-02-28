В Україні знову повітряна тривога: де є загроза ракетного удару

Повітряна тривога 28 лютого / © ТСН.ua

У Києві в обід 28 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.

Карта повітряних тривог станом на 13:06

Згодом стало відомо, що балістика була спрямована на Харків. За словами місцевих жителів, у Харкові лунають вибухи.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова.