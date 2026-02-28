Ракети атакували палац Хаменеї в Тегерані: з’явилися супутникові знімки після ударів

Алі Хаменеї. / © Associated Press

Реклама

Зранку 28 лютого Ізраїль та Сполучені Штати здійснили масштабні удари на території Ірану. Під прицілом опинився район Тегерана, де розташована резиденція аятоли Алі Хаменеї.

The New York Times показало супутниковий знімок, що показують руйнування на місці ударів.

Високозахищений комплекс, до якого входить резиденція і офіс верховного лідера Алі Хаменеї, розташований у районі Пастер в Тегерані. ЗМІ повідомляли, що щонайменше сім ізраїльських ракет вразили цей район.

Реклама

«Ми отримали перше відоме супутникове зображення резиденції аятоли Алі Хаменеї в Тегерані. На ній видно кілька зруйнованих будівель», — йдеться у підписі.

Тим часом The Times of Israel з посиланням на ізраїльські джерела повідомляло, що палац Алі Хаменеї повністю зруйнований.

Що відомо про перебування аятоли Хаменеї

NYT наголошує, що наразі поточне місцеперебування верховного лідера Ірану невідоме. Водночас раніше ізраїльські чиновники повідомляли, Хаменеї був серед кількох високопоставлених іранських лідерів, які стали цілями авіаударів.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що, за словами іранського чиновника, аятола не перебуває в Тегерані. Однак, він був переведений у безпечне місце.

Реклама

Нагадаємо, зранку 28 лютого, Ізраїль розпочав атаку на Іран. Вибухи пролунали у столиці Тегеран, а також у містах Кум, Хорремабаді та Ісфагані. Зокрема, удари були націлені на будинки міністрів та військових керівників, об’єктах Міністерства оборони та розвідки, а також по президентській резиденції.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США. З його слів, метою ударів є повалення режиму в країні.