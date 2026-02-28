Ракеты атаковали дворец Хаменеи в Тегеране: появились спутниковые снимки после ударов

Али Хаменеи. / © Associated Press

Утром 28 февраля Израиль и Соединенные Штаты нанесли масштабные удары на территории Ирана. Под прицелом оказался район Тегерана, где расположена резиденция аятоллы Али Хаменеи.

The New York Times показал спутниковый снимок, показывающий разрушение на месте ударов.

Высокозащищенный комплекс, включающий резиденцию и офис верховного лидера Али Хаменеи, расположен в районе Пастер в Тегеране. СМИ сообщали, что, по меньшей мере, семь израильских ракет поразили этот район.

«Мы получили первое известное спутниковое изображение резиденции аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. На ней видно несколько разрушенных построек», — говорится в подписи.

Тем временем The Times of Israel со ссылкой на израильские источники сообщало, что дворец Али Хаменеи полностью разрушен.

Что известно о пребывании аятоллы Хаменеи

NYT отмечает, что в настоящее время текущее местонахождение верховного лидера Ирана неизвестно. В то же время ранее израильские чиновники сообщали, что Хаменеи был среди нескольких высокопоставленных иранских лидеров, которые стали целями авиаударов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что, по словам иранского чиновника, аятолла не находится в Тегеране. Однако он был переведен в безопасное место.

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал атаку на Иран. Взрывы прогремели в столице Тегеран, а также в городах Кум, Хорремабади и Исфагани. В частности, удары были направлены на здания министров и военных руководителей, объектах Министерства обороны и разведки, а также по президентской резиденции.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. По его словам, целью ударов является свержение режима в стране.