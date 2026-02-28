- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 567
- Время на прочтение
- 2 мин
В ЕС отреагировали на события в Иране — к чему призвали
В ЕС сообщили, что события в Иране вызывают серьезную обеспокоенность, и отметили, что поддерживают тесный контакт с партнерами в регионе.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о событиях в Иране 28 февраля.
В своем сообщении она призвала все стороны к воздержанию.
«События в Иране вызывают серьезную обеспокоенность. Мы поддерживаем тесный контакт с партнерами в регионе. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности.
Обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности или взорвать глобальный режим нераспространения, имеет решающее значение. В тесной координации с государствами-членами ЕС мы примем все необходимые меры, чтобы граждане ЕС в регионе могли рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы призываем все стороны проявлять максимальное воздержание, защищать гражданское население и полностью уважать международное право», — отметила она.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил атаки по Ирану.
«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-нибудь 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100 лет», — написал он.
Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.
Напомним, 28 февраля израильские войска нанесли ряд ударов по Ирану. В частности, в Тегеране прогремели взрывы. Также под атакой оказались объекты террористической группировки «Хезболла» в Ливане.
По данным телеканала CNN, атака была тщательно скоординирована с Соединенными Штатами.
Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.
По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое.