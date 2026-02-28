В ЕС отреагировали на события в Иране — к чему призвали

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о событиях в Иране 28 февраля.

В своем сообщении она призвала все стороны к воздержанию.

«События в Иране вызывают серьезную обеспокоенность. Мы поддерживаем тесный контакт с партнерами в регионе. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности или взорвать глобальный режим нераспространения, имеет решающее значение. В тесной координации с государствами-членами ЕС мы примем все необходимые меры, чтобы граждане ЕС в регионе могли рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы призываем все стороны проявлять максимальное воздержание, защищать гражданское население и полностью уважать международное право», — отметила она.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил атаки по Ирану.

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-нибудь 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100 лет», — написал он.

Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.

Напомним, 28 февраля израильские войска нанесли ряд ударов по Ирану. В частности, в Тегеране прогремели взрывы. Также под атакой оказались объекты террористической группировки «Хезболла» в Ливане.

По данным телеканала CNN, атака была тщательно скоординирована с Соединенными Штатами.

Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.

По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое.