Удары по Ирану: в МИД России эмоционально высказались

МИД РФ / © Associated Press

Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.

С таким заявлением выступили в МИДе РФ.

"Россия готова способствовать поиску мирных решений на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана", - отметили в ведомстве.

The Guardian сообщило, что Министерство иностранных дел Ирана осудило атаки Израиля и США как нарушение Устава ООН и призвало все государства, особенно исламские, решительно осудить агрессию Америки, а генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша взять на себя ответственность.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил атаки по Ирану.

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-нибудь 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100 лет», – написал он.

Удары США и Израиля по Ирану

Израильские военные нанесли удар по территории Ирана, в Тегеране прогремели взрывы, сообщила утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильской стороны, «атака была внезапной». Одновременно с началом ЦАХАЛ разослал общенациональное предупреждение с призывом к гражданам оставаться вблизи защищенных помещений.

"Это превентивное сообщение с целью подготовить население к возможности запуска ракет в направлении государства Израиль", - говорится в заявлении военных.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана, начатая 28 февраля, «создаст условия для того, чтобы отважный иранский народ взял свою судьбу в собственные руки».

«Пора для всех слоев народа Ирана… свергнуть иго тирании ( режима — ред.) и привести к власти свободный и миролюбивый Иран», — отметил израильский премьер.

По словам израильской стороны, операция проходит в координации с Соединенными Штатами. В Министерстве обороны США сообщили, что она называется Operation Epic Fury («Операция „Эпическая ярость“).

Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.

По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое.