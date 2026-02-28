- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1096
- Время на прочтение
- 2 мин
Удары по Ирану: в МИД России эмоционально высказались
В ведомстве требуют прекратить обстрел Ирана и найти компромисс.
Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.
С таким заявлением выступили в МИДе РФ.
"Россия готова способствовать поиску мирных решений на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана", - отметили в ведомстве.
The Guardian сообщило, что Министерство иностранных дел Ирана осудило атаки Израиля и США как нарушение Устава ООН и призвало все государства, особенно исламские, решительно осудить агрессию Америки, а генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша взять на себя ответственность.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил атаки по Ирану.
«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-нибудь 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100 лет», – написал он.
Удары США и Израиля по Ирану
Израильские военные нанесли удар по территории Ирана, в Тегеране прогремели взрывы, сообщила утром 28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным израильской стороны, «атака была внезапной». Одновременно с началом ЦАХАЛ разослал общенациональное предупреждение с призывом к гражданам оставаться вблизи защищенных помещений.
"Это превентивное сообщение с целью подготовить население к возможности запуска ракет в направлении государства Израиль", - говорится в заявлении военных.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана, начатая 28 февраля, «создаст условия для того, чтобы отважный иранский народ взял свою судьбу в собственные руки».
«Пора для всех слоев народа Ирана… свергнуть иго тирании ( режима — ред.) и привести к власти свободный и миролюбивый Иран», — отметил израильский премьер.
По словам израильской стороны, операция проходит в координации с Соединенными Штатами. В Министерстве обороны США сообщили, что она называется Operation Epic Fury («Операция „Эпическая ярость“).
Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.
По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое.