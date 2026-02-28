Удари по Ірану: у МЗС Росії емоційно висловилися

МЗС РФ / © Associated Press

Реклама

Росія вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану у русло політико-дипломатичного врегулювання.

З такою заявою виступили у МЗС РФ.

«Росія готова сприяти пошуку мирних розв’язок на базі міжнародного права та балансу інтересів навколо Ірану», — зазначили у відомстві.

Реклама

The Guardian повідомило, що Міністерство закордонних справ Ірану засудило атаки Ізраїлю і США як порушення Статуту ООН та закликало всі держави, особливо ісламські, рішуче засудити агресію Америки, а генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша взяти на себе відповідальність.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв засудив атаки по Ірану.

«Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном — операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися.Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога. США якихось 249 років. Перська імперія була заснована понад 2500 років тому. Подивимося років через 100 років», — написав він.

Удари США та Ізраїлю по Ірану

Ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Реклама

За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.

«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», — йдеться у заяві військових.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, розпочата 28 лютого, «створить умови для того, щоб відважний іранський народ узяв свою долю у власні руки».

«Настав час для всіх верств народу Ірану… скинути ярмо тиранії (режиму — ред.) та привести до влади вільний і миролюбний Іран», — зазначив ізраїльський прем’єр.

Реклама

За словами ізраїльської сторони, операція відбувається у координації зі Сполученими Штатами. У Міністерстві оборони США повідомили, що вона має назву Operation Epic Fury («Операція „Епічна лють“).

Влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об’єктах країни.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє.