Магнолія / © Pixabay

Хоч навесні і хочеться почати доглядати за садом, не всі рослини потребують обрізки в цей час. Деякі з них закладають свої квіткові бруньки ще в попередньому сезоні, тому рання обрізка може позбавити їх можливості зацвісти.

Рослини, які не варто обрізати навесні

Бузок

Бузок обрізати навесні категорично не рекомендується. Ця рослина формує квіткові бруньки ще від осені, тож весняна обрізка позбавить вас пишного цвітіння.

Коли обрізати бузок правильно: одразу після завершення цвітіння, тобто в кінці травня — на початку червня. Це дозволить кущу підготуватися до наступного сезону та закласти нові квіткові бруньки.

Гортензія крупнолиста

Один із найпоширеніших садових чагарників в Україні — гортензія крупнолиста — надзвичайно чутлива до часу обрізки. Вона також формує квіти на пагонах минулого року, тому весняна обрізка призводить до втрати цвітіння.

Коли обрізати гортензію: лише сухі та пошкоджені гілки можна видаляти навесні. Основну обрізку здійснюють восени або після завершення цвітіння, з урахуванням сорту.

Магнолія

Магнолія — це не тільки розкішна декоративна рослина, а й досить примхлива. Весняна обрізка для неї — справжній стрес. Вона може довго хворіти, погано рости або взагалі не зацвісти. Окрім того, магнолія зацвітає на торішніх пагонах.

Коли обрізати магнолію: якщо є потреба в формуванні крони або видаленні пошкоджених гілок, робіть це влітку після завершення цвітіння.

Рододендрон

Цей вічнозелений або листопадний чагарник теж закладає квіткові бруньки ще восени. Весняна обрізка знищує ці бруньки й позбавляє вас можливості побачити його цвітіння.

Коли обрізати рододендрон: легке формування допускається одразу після цвітіння. Навесні можна лише обережно видалити сухі або мертві гілки.

