Коли сіяти перець на розсаду: як розрахувати терміни 2026 року, які сорти найкращі

Коли сіяти перець на розсаду:

Вибір оптимального терміну посіву солодкого перцю є критично важливим етапом, оскільки ця культура надзвичайно вимоглива до тепла та світла. Помилки у часі висіву — як занадто ранній, так і занадто пізній — призводять до виснаження розсади, слабкої адаптації в ґрунті та втрати значної частини врожаю.

Екпсерти наполягають, що для отримання стабільного результату необхідно навчитися самостійно розраховувати дати посіву, спираючись на сортові особливості та кліматичні умови вашого регіону.

Коли які сорти перцю висівати на розсаду

Загальноприйняті терміни посіву насіння перцю на розсаду в центральних регіонах України розділяють на три основні періоди:

Пізньостиглі сорти висіваються на початку лютого, оскільки вони мають найдовший вегетаційний період.

Оптимальним часом посіву середньостиглих сортів перцю є кінець лютого або перша декада березня.

Ранньостиглі сорти найкраще висівати у першій половині березня.

Оскільки перець висаджують у відкритий ґрунт лише після повного зникнення загрози заморозків (зазвичай це кінець травня або початок червня), ранній висів вимагає наявності опалювальних теплиць або інтенсивного досвічування.

Як самостійно розрахувати дати посіву

Для точного визначення дати висіву необхідно використовувати метод зворотного відліку. За основу береться дата запланованої висадки рослин у ґрунт, від якої віднімається термін вирощування розсади та час, необхідний на проростання насіння.

Важливо враховувати, що перець сходить досить повільно — до 10 днів. Проте застосування стимуляторів, наприклад, замочування в перекисі водню, може скоротити цей термін до 4–5 днів.

1. Розрахунок для ранніх сортів

Ранній перець має термін дозрівання 100–120 днів, а вік розсади для висадки має становити 60–70 днів. Якщо ви плануєте висадку після 20 травня, від цієї дати віднімається 70 днів вирощування та близько 5–7 днів на сходи. Таким чином, оптимальний час посіву припадає на першу половину березня, а перший урожай можна буде отримати вже в липні.

2. Розрахунок для середньостиглих сортів

Для таких сортів вік розсади становить 65–75 днів. З урахуванням часу на проростання, посів необхідно проводити наприкінці лютого або в перших числах березня. Повний термін дозрівання становить близько 4,5 місяців, що забезпечує збір плодів після 20 липня.

3. Розрахунок для пізніх сортів

Розсада пізнього перцю потребує 70–80 днів до моменту висадки. Відраховуючи цей час від кінця травня, отримуємо дату посіву в другій декаді лютого. Повний цикл розвитку складає 140–160 днів, а масовий урожай з’являється наприкінці липня або на початку серпня.

4. Коли сіяти перець на розсаду в теплиці

Якщо ви плануєте висаджувати рослини в опалювальну теплицю на початку квітня, розрахунок змінюється. Віднявши 60–80 днів від квітня, ми отримаємо дату посіву вже у січні.

Огляд перевірених сортів та гібридів для посіву

Завдяки багаторічному досвіду експертів вдалося визначити найкращі сорти солодкого перцю, що вирізняються стабільною врожайністю та стійкістю до зовнішніх факторів.