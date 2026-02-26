Темний бік відновлювальної енергетики: чому сонячні панелі можуть нести загрозу для бджіл

Бджоли / © Pixabay

Реклама

Сонячні панелі можуть впливати на поведінку медоносних бджіл через електромагнітні поля. Дослідники зафіксували зміни в орієнтації комах, що може мати наслідки для запилення та екосистеми загалом.

Про це повідомило видання The Pulse.

Відновлювана енергетика стрімко розвивається, однак із поширенням сонячних електростанцій науковці звернули увагу на неочікуваний аспект їхнього впливу на природу. Йдеться про взаємодію сонячних панелей та медоносних бджіл.

Реклама

Бджоли часто облаштовують укриття за панелями, де знаходять тепло та захист. На перший погляд, це виглядає безпечним співіснуванням. Водночас фахівці вказують на ще один фактор — електромагнітні поля, які створюють установки.

Сонячні панелі випромінюють низькорівневе неіонізуюче електромагнітне поле (ЕМП). За даними досліджень, воно не становить загрози для здоров’я людей чи тварин і подібне до випромінювання більшості побутових приладів. Відомо, що самі бджоли орієнтуються у просторі завдяки здатності відчувати природне магнітне поле Землі.

Однак деякі дослідження свідчать: штучні електромагнітні перешкоди можуть впливати на навігацію бджіл. Зокрема, у частини комах спостерігали втрату орієнтації — бджоли-фуражири могли не повертатися до вулика. У крайніх випадках це створює ризик зменшення кількості робочих особин, необхідних для виживання колонії.

Окреме дослідження, проведене в Університеті Талька в Чилі, зафіксувало фізіологічну стресову реакцію у бджіл під впливом електромагнітних полів — підвищення температури тіла. Такий стан може ускладнювати процес запилення та орієнтацію в просторі.

Реклама

«Хоча інші дослідники зробили альтернативні висновки, все ще очевидно, що електромагнітні поля, що випромінюються сонячними панелями, впливають на цих важливих комах, і ми поки що не знаємо, якою саме мірою. Деякі оцінки передбачають, що якби бджоли вимерли, світові екосистеми розвалилися б лише за чотири роки», — йдеться в статті.

Нагадаємо, екстремальна спека, яку може спричинити злиття континентів у гігантський масив суші, може спричинити масове вимирання ссавців, зокрема людини. Таких висновків дійшла група науковців, що змоделювала клімат майбутнього суперконтиненту Пангея Ультіма.