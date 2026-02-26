Стріляли у повітря, бо «посварилися між собою»: версія ТЦК щодо інциденту в Одесі

Одеський ТЦК заперечує вогонь по цивільному

В Одесі працівник ТЦК відкрив вогонь вслід цивільному, який намагався втекти від групи оповіщення, повідомляли місцеві пабліки.

Свою версію подій розповіли в Одеському обласному ТЦК.

У ТЦК запевнили, що військові зовсім не стріляли у цивільного, а нібито влаштували конфлікт між собою.

«Встановлено, що 26 лютого 2026 року під час перебування за маршрутом оповіщення стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення одного з районних ТЦК та СП м. Одеси. Суперечка мала виключно внутрішній характер. У ході емоційного протистояння один із військовослужбовців, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет „Erma“) холостим патроном», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевнили, що табельна зброя не застосовувалась, постраждалих внаслідок інциденту немає.

У військкоматі поскаржилися, що поширена в мережі інформація про стрілянину по людях, які втікали є «недостовірною, маніпулятивною та спрямованою на дискредитацію мобілізаційних заходів».

«Поведінка обох військовослужбовців визнана такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України. За вказаним фактом проведено невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності», — підсумували у ТЦК.

Нагадаємо, у багатьох одеських телеграм-каналах 26 лютого було опубліковано відео, на якому чоловік у цивільному одязі тікає від групи людей, одягнених у військову форму. Чоловіки в камуфляжі відкрили вогонь з пістолета по цивільному під час його втечі.