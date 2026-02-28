Удары по Ирану: в стране закрыли воздушное пространство, исчез Интернет

Иран закрыл воздушное пространство / © Associated Press

Власти Ирана официально объявили о полном закрытии своего воздушного пространства для всех гражданских самолетов. Это решение было принято немедленно после серии авиаударов по Тегерану и другим стратегическим объектам страны.

Об этом сообщает Reuters.

По данным сервисов мониторинга полетов, небо над страной сейчас полностью пустое. Сервисы треккинга полетов зафиксировали отток авиалайнеров с иранского неба непосредственно в момент начала атаки.

Кроме того, в Иране почти полное отключение Интернета, уровень подключения снизился до 4% от нормального уровня.

США и Израиль начали операцию против Ирана

Израиль утром, 28 февраля, приступил к превентивным ударам по объектам в Иране и целям «Хезболлы» на юге Ливана, в то же время по всей стране введено чрезвычайное положение с жесткими ограничениями для гражданского населения.

По словам министра обороны Исраэль Кац, удары преследуют цель устранить угрозы для Израиля.

В стране запрещена образовательная деятельность, массовые собрания и работа, кроме жизненно необходимых секторов, а воздушное пространство закрыто для гражданских рейсов.

Параллельно военные Цахал нанесли удары по инфраструктуре Хезболла, включая пусковые позиции и подземные шахты, которые использовались для подготовки атак на Израиль.

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране, а гражданам направили предупреждение находиться вблизи укрытий.

Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что армия США совместно с армией Израиля приступила к масштабной военной операции в Иране, цель которой — уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.

Среди главных тезисов, озвученных американским лидером: США уничтожат ракеты Ирана и уравняют его ракетную промышленность с землей. Также президент США заявил, что цель Вашингтона — защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима.

«Мы собираемся уничтожить их военно-морские силы. Иран никогда не получит ядерное оружие», — заметил глава Белого дома.

Наконец атаку на Иран прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что совместно с США они начали «операцию, чтобы устранить экзистенциальную угрозу, представляемую террористическим режимом в Иране».

«Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и устроил резню против собственного народа. Этот убийственный террористический режим нельзя вооружать ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству, говорится в заявлении Нетаньяху. — Наши совместные действия создадут условия, чтобы храбрый иранский народ мог взять свою судьбу в свои руки».

Ранее западные СМИ писали, что большая война США против Ирана может начаться именно с атаки Израиля, а затем к операции могут присоединиться американцы, сконцентрировавшие в регионе значительные военные силы.