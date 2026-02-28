Обострение между Израилем и Ираном: Украина заявила о своей позиции

Атака на Иран 28 февраля. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Позиция Украины по Ирану является последовательной и региональной. Иранский режим «терроризирует регион, поддерживает и финансирует террористические группировки», несущие дестабилизацию в другие страны.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига во время брифинга.

«Мы всегда за стороны иранского народа, именно народа», — подчеркнул министр.

По его словам, украинское ведомство выдало «необходимые предупреждения» для граждан Украины, чтобы они покинули территорию Ирана и других стран, где их жизнь и их безопасность могут быть под угрозой.

Заявление МИД Украины

Ведомство отмечает, что позиция украинской власти остается неизменной. Киев поддерживает иранский народ, над которым «десятилетиями издевался» режим Ирана. В частности, развернул масштабную политику насилия против собственных граждан, а также поддерживал боевиков и страну-агрессору РФ в войне против Украины.

«Мы помним и никогда не забудем удары тысяч „Шахедов“ по нашим мирным городам и людям. Такое сотрудничество режимов в Москве и Тегеране является грубым нарушением норм международного права и подрывает глобальные усилия по восстановлению мира и стабильности», — говорится в сообщении.

МИД заявил, что режим в Тегеране тратил колоссальные ресурсы «на насилие, убийства и хаос, а не на обеспечение собственных людей, экономическое положение которых продолжало ухудшаться с каждым годом».

«Причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особо большие масштабы», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, утром 28 февраля стало известно, что Израиль и США нанесли удары по Ирану. Президент Дональд Трамп заявил, что их цель — уничтожить угрозу со стороны «жестокого иранского режима» — как для Америки, так и для ее союзников во всем мире.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что две страны провели операцию «для устранения экзистенциальной угрозы», которую составляет террористический режим в Иране».