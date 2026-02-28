Реклама

Евросоюз согласовал 20-й пакет санкций против России, который в частности предусматривает полный запрет на предоставление морских услуг для экспорта российской сырой нефти, но до сих пор не принял его из-за вето Венгрии и Словакии. Виктор Орбан и Роберт Фицо заблокировали 20 пакет санкций из-за остановки нефтепровода «Дружба», которым Будапешт и Братислава получают российскую нефть.

Прокачка нефти «Дружбой» остановилась еще 27 января после очередного российского ракетно-дронового удара. Технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода (в том числе один из крупнейших нефтяных резервуаров) вблизи Бродов получило значительные повреждения. «Укртранснафта» оперативно проинформировала венгерские и словацкие компании о последствиях повреждений. Но Орбан и Фицо сделали вид, что не заметили российских атак, обвиняя Киев в политической остановке нефтепровода и нежелании его восстановления.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, обнародовав фото последствий российского удара по нефтепроводу, посоветовал Венгрии открыть глаза и обратиться к своим «друзьям» в Москве. Будапешт и Словакия начали угрожать остановкой поставок Украине электроэнергии и дизеля, заблокировав 20-й пакет санкций против России, который должны были принять до 24 февраля — четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. Более того, Виктор Орбан заблокировал еще и выделение Украине 90 млрд евро кредита ЕС.

Чем закончится борьба друзей Путина в ЕС за российскую нефть? Как на это влияет приближение парламентских выборов в Венгрии? Сможет ли Евросоюз приструнить Орбана и Фицо? Читайте в материале ТСН.ua.

В середине февраля Венгрия и Словакия приостановили поставки дизельного горючего в Украину в знак протеста после остановки транзита российской нефти по «Дружбе» после российского удара. Позже Братислава, как заявил Роберт Фицо, прекратила еще и аварийные поставки электроэнергии в Украину. Будапешт на такой шаг не пошел. Министр иностранных дел Петер Сиярто объяснил это тем, что Венгрия не хочет навредить венграм Закарпатья. По его словам, спор Будапешта «не с людьми, которые живут в Украине, а с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским».

Еще бы венгерское правительство не решилось прекратить поставки электроэнергии накануне ключевых для Виктора Орбана парламентских выборов 12 апреля. Последние опросы свидетельствуют, что «Фидес» Виктора Орбана отстает от главной оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадяра, долгое время находившегося в команде Орбана, на 20%. Хотя еще в середине января разрыв составлял всего 12%. Орбану даже не помогли предвыборные трюки с выступлением на ферме, где он собственными руками на камеры разрезал ушибленную свинью, пытаясь продемонстрировать таким образом связь с избирателями села.

По словам лидера Тисы Петера Мадяра, который критикует правительство Виктора Орбана за дружбу с Россией, предстоящие парламентские выборы в Венгрии станут референдумом о выборе между Европой и движением в сторону авторитарного режима. Несмотря на большой разрыв в симпатиях избирателей и очевидное неприятие ими предвыборных приемов власти, Орбан, уже 16 лет занимающий пост премьера, пошел еще дальше. На этой неделе он приказал дислоцировать венгерские военные подразделения на энергетических объектах страны, обвинив Украину в подготовке атак, чтобы нарушить функционирование венгерской энергосистемы.

Как пишет Bloomberg, сталкиваясь с перспективой исторического поражения на выборах, Орбан сделал ставку на радикальную антиукраинскую кампанию, обвиняя Украину в попытках устроить энергетический кризис и привести к власти на выборах в Венгрии «провоенное и проукраинское правительство», чтобы втянуть страну в войну. Роберт Фицо, еще недавно ведший себя более осторожно, теперь копирует политику Орбана. И это неудивительно. Очередные выборы в Словакии должны пройти уже в следующем 2027 году, и партия Фицо Sмер-SD уступает в рейтингах оппозиционной партии PS — «Прогрессивная Словакия».

Не смотря на публичные угрозы, данные сайта европейской сети операторов ENTSO-E свидетельствуют, что коммерческий импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии продолжается. Братислава остановила только аварийные поставки. Что касается остановки поставок дизеля, по словам многочисленных экспертов и аналитиков, к дефициту топлива в Украине это не приведет. В пятницу, 27 февраля, после телефонного разговора с Владимиром Зеленским Роберт Фицо снова обвинил Украину в том, что она не заинтересована в возобновлении работы «Дружбы». Однако добавил, что принял предложение Зеленского о проведении совместных переговоров по ремонту нефтепровода.

Зеленский также пригласил Фицо навестить Украину. Неизвестно, принял ли его приглашение словацкий премьер. Однако вместе с Орбаном они вроде бы договорились создать следственную комиссию для изучения состояния повреждений трубопровода «Дружба». В Еврокомиссии (ЕК) положительно оценили желание венгерского премьера направить в Украину соответствующую миссию. По словам пресс-секретаря ЕК Анны-Кайсы Итконен, теперь нужны следующие шаги, чтобы увидеть, как и в какой форме будет проходить эта миссия.

«Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжаем работать с нашими государствами-членами для обеспечения безопасности поставок. В то же время, мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут придерживаться своих обязательств, взятых на заседании Европейского совета», — добавила Итконен.

Впрочем, как преодолеть вето Венгрии и Словакии по поводу принятия 20-го пакета санкции против России, Брюссель не знает. По словам президентки ЕК Урсулы фон дер Ляен, его принятие — только вопрос времени. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что аргументы Виктора Орбана относительно блокирования не убедительны, ведь он уже давно строит свою политику на антиукраинской риторике, а в контролируемых венгерским правительством СМИ господствует «антиукраинский психоз». Сикорский добавил, что глава «Нафтогаза» показывал ему фото повреждений после российского удара.

«Россияне ударили по насосной станции в Бродах и по огромному нефтяному хранилищу. Он показал мне фото горящего резервуара и фото сломанных, неработающих реле и элементов технической инфраструктуры», — добавил глава польского МИД.

Однако дело не только в блокировании Венгрией и Словакией 20-го пакета санкций ЕС против России. Виктор Орбан заблокировал еще и важный для Украины кредит ЕС в 90 млрд евро, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европарламентом документов, необходимых для выделения средств. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, если венгерское вето не удастся преодолеть, всегда можно вернуться к варианту с замороженными активами Центробанка РФ. Однако, напомним, что у оппозиции к этому в ЕС в прошлом году была не только Венгрия.

В то же время, по информации Politico, ЕС надеется изменить позицию Орбана убеждениями по поводу его победы на выборах, а не давлением. То есть Брюссель не будет применять процедуру по статье 7 Договора о ЕС о лишении Венгрии права голоса. В другой статье Politico отмечает, что Будапешт блокирует 20 пакет санкций против России, чтобы заставить ЕК одобрить его заявку на 16 млрд евро оборонного кредита.

Впрочем, лидеры ЕС рассматривают еще один вариант влияния на Орбана вместе с возобновлением работы «Дружбы» — применение статьи 327 Договора о функционировании ЕС. Она предусматривает, что страны, не участвующие в усиленном сотрудничестве (что является правовой основой для кредита для Украины), не имеют права препятствовать ее реализации другими государствами. Как известно, когда ЕС принимал решение о предоставлении Украине займа на 90 млрд евро в два года, было договорено, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в ее финансировании.