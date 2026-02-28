Скандальную Ирину Шейк жестко "разнесли" за игнорирование войны в Украине

Ирина Шейк / © Associated Press

Реклама

Российскую модель Ирину Шейк жестко "разнесли" за игнорирование войны в Украине.

Россиянка в этом году стала одной из соведущих итальянского музыкального фестиваля Санремо, победитель которого будет представлять Италию на "Евровидении-2026". На пресс-конференции модель спросили о войне в Украине. Ранее скандальная Ирина Шейк отмалчивалась. Этот раз не стал исключением. Она приравняла войну к политике и отметила, что не комментирует подобные темы. Видео с комментарием модели распространило издание La Repubblica.

"Я не хочу говорить ничего политического, потому что я здесь, чтобы праздновать любовь, музыку и единство, и я здесь, чтобы принести положительную энергию. Я думаю, что в мире происходит много вещей, и я рада быть с вами и видеть ваши улыбки. Но я не хочу вникать в политические вопросы", - выдала россиянка.

Реклама

Ирина Шейк / © Associated Press

Однако в Сети не оценили такой позиции известной модели. Свое возмущение в комментариях выражали не только украинцы, но и иностранцы. В частности, пользователи отметили, что Ирина Шейк не живет в России, не зависима там от работы, не является жертвой режима, поэтому ее позиция сознательная. Также пользователей возмутило приравнивание моделью войны к политике.

Перевод: "Мне безразлично, умирает ли кто-то, страдает или живет в нечеловеческих условиях. Я здесь, чтобы развлекаться и зарабатывать деньги".

Молчание Ирины о войне не связано с ее страхом за свою жизнь: она последовательно поддерживает путина. Просто погуглите новость о том, что через пять месяцев после начала полномасштабной войны в Украине Ирина опубликовала улыбающееся селфи, держа биографию путина. Это ее выбор; она не жертва режима.

Война - это не политика. Война есть война. И у каждого разумного человека, особенно если это публичное лицо, должно быть собственное мнение. Мы говорим не о локальном конфликте, мы говорим о войне, российском вторжении, большой войне в Европе, войне, где присутствует российское зло, и Украина теперь также защищает Европу.

Что Ирина Шейк говорит о войне в Украине

Модель, которая много лет не живет в России, отмалчивается о российском вторжении в Украину. Единственное, 1 марта 2022 года она опубликовала пост с лозунгом No war (нет войне) и со ссылкой на благотворительные фоны, помогающие украинцам. Однако, конечно же, вскоре модель это удалила.

А позже того же 2022 года она отметилась скандалом. Модель опубликовала фотографию, где изображен салат оливье, и добавила надпись "Russianzz on Wednaday". Ирина Шейк значительно выделила букву Z. К слову, именно этот символ использовали оккупанты, когда начинали вторжение в Украину. Они рисовали букву Z на своей технике. Правда, после шквала критики, модель поспешила удалить пост и оправдывалась, мол, иногда салат - это просто салат.

Реклама

Скандальный пост Ирины Шейк / © instagram.com/irinashayk

Напомним, недавно звезда сериала "Во все тяжкие" Рэймонд Круз возмутил появлением в проекте россиян. Американский актер решил сняться в их видео.