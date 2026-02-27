Наталья Денисенко остро высказалась о своих новых отношениях: "Оставьте нас в покое"

Наталья Денисенко, Юрий Савранский

Украинская актриса Наталья Денисенко и ее любимый Юрий Савранский впервые признались, почему так долго скрывали свои отношения.

На недавней премьере фильма "Мавка" влюбленные много обнимались, целовались и выглядели по-настоящему счастливым. Но еще пару месяцев назад они могли присутствовать вместе на мероприятиях, но не столь открыто афишировать свои чувства на публике. На проекте "Наодинці з Гламуром" пара рассказала, почему на самом деле не спешили обнародовать свой роман.

"Мы скрывали эти отношения, потому что я в определенной степени не подпускала Юру близко к себе. Я еще думала - а может нет, а может да. Но Юра показал серьезность своих намерений. И после этого я смогла публично объявить: "Вот это - мой любимый", - призналась Наталья Денисенко в разговоре.

А вот, по словам Юрия, он очень рад, что этот период (скрытых отношений.- Ред.) прошел почти незамеченным: "Мы не особенно с Наташей что-то скрывали. Просто у меня были на тот момент семейные вопросы, которые было бы не очень корректно освещать из уважения к моей бывшей жене. Но этот период завершился".

Юрий Савранский, Наталья Денисенко

Поскольку пара появилась на премьере фильма, где в центре истории романтичная линия запретной любви, ведущая спросила у влюбленных, насколько эта тема близка и их паре.

"Запретная любовь до сих пор есть. Кому-то это может не нравиться. Очень много хейтеров, что-то могут писать. Но мы живем не ради каких-то комментариев. Я особенно не хочу кому-то нравиться или ждать какого-то одобрения от кого-то. Чувство любви оно есть, его невозможно контролировать. Это прекрасное чувство, потому его нужно ценить и радоваться ему. Главное – что я тебя люблю", - сказал Савранский и прямо перед камерой поцеловал Наталью.

В то же время сама актриса обратилась к хейтерам и попросила их оставить их пару в покое: "То, что мы даем общее интервью, это еще один повод обратиться к хейтерам: "Оставьте нас в покое. Все, кому не нравится наша пара, отпишитесь от нас. Потому что мы все равно будем постить фотографии с объятиями, поцелуями".

