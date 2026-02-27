Наталка Денисенко гостро висловилася про свої нові стосунки: "Залиште нас в спокої"

Наталка Денисенко, Юрій Савранський

Українська акторка Наталка Денисенко та її коханий Юрій Савранський вперше зізналися, чому насправді так довго приховували свої стосунки.

На нещодавній прем’єрі фільму "Мавка" закохані багато обіймалися, цілувалися і мали по-справжньому щасливий вигляд. Але ще пару місяців тому вони могли бути присутніми разом на заходах, але не так відкрито афішувати свої почуття на публіці. На проєкті “Наодинці з Гламуром" пара розповіла, чому насправді не квапилися оприлюднювати свій роман.

“Ми приховували ці стосунки, тому що я в певній мірі не підпускала Юру близько до себе. Я ще думала - а може ні, а може так. Але Юра показав серйозність своїх намірів. І після цього я змогла привселюдно оголосити: “Ось це - мій коханий", - зізналася Наталка Денисенко у розмові з Анною Севастьяновою.

А ось, за словами Юрія, він неабияк радий, що цей період прихованих стосунків минув майже непомітно: "Ми не особливо з Наталочкою щось приховували. Просто у мене були на той момент сімейні питання, які було б не дуже коректно висвітлювати з поваги до моєї колишньої дружини. Але цей період в принципі минув".

Юрій Савранський, Наталка Денисенко / © Пресслужба Film.Ua

Оскільки пара з’явилася на прем’єрі фільму, де в центрі історії — романтична лінія забороненого кохання, ведуча запитала в закоханих, наскільки ця тема близька і їхній парі.

"Заборонене кохання досі є. Комусь це може не подобатися. Дуже багато хейтерів, щось можуть писати. Але ми живемо не задля якихось коментарів. Я особливо не хочу комусь подобатися чи чекати якогось схвалення від когось. Почуття кохання воно є, його неможливо контролювати. Це прекрасне почуття, тому його потрібно цінувати і радіти йому. Головне - що я тебе люблю", - відверто сказав Савранський і просто перед камерою поцілував Наталку.

Водночас сама акторка звернулася до хейтерів і попросила їх залишити їхню пару в спокої: "Те, що ми даємо спільне інтерв’ю, це ще один привід звернутися до хейтерів: “Залиште нас в спокої. Всі, кому не подобається наша пара, відпишіться від нас. Бо ми все одно будемо постити фотографії з обіймами, поцілунками".

