Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта вслед за сестрами отказался от фамилии звездного отца

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта вслед за сестрами отказался от фамилии звездного отца.

Речь идет о 24-летнем Мэддоксе. Еще в 2024 году в графе фамилия он указывал Джоли-Питт. Однако теперь это изменилось. В частности, Мэддокс работал ассистентом режиссера фильма "Кутюр", где Анджелина Джоли сыграла главную роль. В титрах картины сын экс-супругов указан как Мэддокс Джоли, пишет People. При этом от приставки звездного отца юноша отказался.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / © Associated Press

Отметим, это уже четвертый ребенок бывших супругов, который отказывается от фамилии отца. В 2024 году Вивьен в афише бродвейского мюзикла, который она помогала продюсировать, девушка назвалась Вивьен Джоли. В том же году то же самое сделала Захара.

Также от фамилии отца отказалась Шайло. Девушка это сделала официально. После того, как ей исполнилось 18 лет, она изменила документы. Шайло также комментировала свое решение. Она это сделала для того, чтобы напомнить Питту, что он потерял детей. К слову, Шайло изменила фамилию в документах, однако сделали ли то же самое ее сестра и брат - неизвестно.

Отметим, Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей - 24-летнего Мэддокса, 22-летнего Пакса, 21-летнюю Захару, 19-летнюю Шайло и 17-летних Нокса и Вивьен.

Напомним, недавно Анджелина Джоли напомнила миру о войне в Украине. Актриса на жутком видео показала военные реалии.