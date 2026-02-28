Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта слідом за сестрами відмовився від прізвища зіркового батька

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Син американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта слідом за сестрами відмовився від прізвища зіркового батька.

Йдеться про 24-річного Меддокса. Ще 2024 року у графі прізвище він вказував Джолі-Пітт. Проте тепер це змінилось. Зокрема, Меддокс працював асистентом режисера фільму "Кутюр", де Анджеліна Джолі зіграла головну роль. У титрах картини син експодружжя вказаний як Меддокс Джолі, пише People. При цьому від приставки зіркового батька юнак відмовився.

Анджеліна Джолі з сином Меддоксом / © Associated Press

Зазначимо, це вже четверта дитина колишнього подружжя, яка відмовляється від прізвища батька. 2024 року Вів'єн в афіші бродвейського мюзиклу, який вона допомагала продюсувати, дівчина назвалась Вів'єн Джолі. Того ж таки року те саме зробила Захара.

Також від прізвища батька відмовилась Шайло. Дівчина це зробила офіційно. Після того, як їй виповнилось 18 років, вона змінила документи. Шайло також коментувала своє рішення. Вона це зробила задля того, аби нагадати Пітту, що він втратив дітей. До слова, Шайло змінила прізвище в документах, проте чи зробили те саме її сестра та брат – невідомо.

Зазначимо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт виховують шістьох дітей – 24-річного Меддокса, 22-річного Пакса, 21-річну Захару, 19-річну Шайло та 17-річних Нокса і Вів'єн.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі нагадала світу про війну в Україні. Акторка на моторошному відео показала воєнні реалії.