Ексдружина Кличка на рідкісному фото показала, який зараз вигляд має їхня 23-річна донька
Наталія Єгорова показала, як донька вітала її з днем народження.
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — Наталія Єгорова — 26 лютого відсвяткувала свій день народження.
Ексобраниці політика виповнилось 52 роки. У свій день народження Наталія Єгорова отримала чимало привітань. Їхні з Віталієм Кличком діти теж активно адресували мамі теплі слова з побажаннями. Зокрема, 23-річна донька експодружжя Єлизавета-Вікторія опублікувала їхнє спільне фото, яке Єгорова показала й у себе в профілі.
На знімку Наталія позувала разом із донькою. Єлизавета-Вікторія ніжно обіймала усміхнену маму та адресувала теплі слова: "З днем народження, мамо. Дуже сильно люблю тебе".
Наталія Єгорова відреагувала на привітання доньки. Вона зазначила, що та обрала доволі кумедне їхнє спільне фото.
До слова, Віталій Кличко та Наталія Єгорова виховують разом трьох дітей — синів Максима та Єгора-Даніеля і доньку Єлизавету-Вікторію. Вони не ведуть публічний спосіб життя. Батьки теж вкрай рідко показують дітей. Тож на свіжій світлині Наталії Єгорової можна помітити, який зараз вигляд має їхня з Віталієм Кличком донька.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Києва змінила професію. Наталія Єгорова розсекретила, чим тепер займається.