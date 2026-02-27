Ексдружина Кличка на рідкісному фото показала, який зараз вигляд має їхня 23-річна донька

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / © Getty Images

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — Наталія Єгорова — 26 лютого відсвяткувала свій день народження.

Ексобраниці політика виповнилось 52 роки. У свій день народження Наталія Єгорова отримала чимало привітань. Їхні з Віталієм Кличком діти теж активно адресували мамі теплі слова з побажаннями. Зокрема, 23-річна донька експодружжя Єлизавета-Вікторія опублікувала їхнє спільне фото, яке Єгорова показала й у себе в профілі.

На знімку Наталія позувала разом із донькою. Єлизавета-Вікторія ніжно обіймала усміхнену маму та адресувала теплі слова: "З днем народження, мамо. Дуже сильно люблю тебе".

Наталія Єгорова з донькою від Віталія Кличка / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова відреагувала на привітання доньки. Вона зазначила, що та обрала доволі кумедне їхнє спільне фото.

До слова, Віталій Кличко та Наталія Єгорова виховують разом трьох дітей — синів Максима та Єгора-Даніеля і доньку Єлизавету-Вікторію. Вони не ведуть публічний спосіб життя. Батьки теж вкрай рідко показують дітей. Тож на свіжій світлині Наталії Єгорової можна помітити, який зараз вигляд має їхня з Віталієм Кличком донька.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Києва змінила професію. Наталія Єгорова розсекретила, чим тепер займається.