Реклама

Італійський пілот-каскадер Даріо Коста увійшов в історію авіації, ставши першим, хто приземлив літак на рухомий поїзд, а потім знову злетів.

Про це пише Oddity Central.

Йдеться про надскладний маневр: Коста посадив свій спортивний літак Zivko Edge 540 на спеціально обладнану платформу на останньому вагоні поїзда, що рухався зі швидкістю близько 120 км/год.

Реклама

Через кут зниження та швидкість потягу пілот фактично не бачив злітно-посадкову смугу під час фінальної фази маневру. Він змушений був покладатися на точні розрахунки, когнітивну підготовку та відпрацьовані до автоматизму навички.

«Приземлення на поїзд було одним з найскладніших і найвимогливіших проєктів у моїй кар’єрі», — зазначив Коста, підкресливши, що ключовим фактором була абсолютна точність вирівнювання з поїздом.

Проєкт реалізовувався за підтримки Red Bull. Підготовка стартувала ще 2024 року: команда створювала симуляції, проводила контрольовані наземні випробування та моделювала різні сценарії. Репетиції безпосередньо на рухомому поїзді були неможливі, тому значну роль відіграли комп’ютерні розрахунки й тренування.

Складність завдання посилювалася короткою платформою для приземлення, турбулентністю від поїзда та змінами повітряних потоків. Будь-яка похибка могла призвести до катастрофи.

Реклама

Попри це Коста успішно приземлив літак на останній вагон, а згодом виконав зліт і піднявся в небо.

Маневр став безпрецедентним прикладом точності, підготовки та координації, а також продемонстрував межі можливостей сучасної спортивної авіації.

Нагадаємо, в Україні з’явилися пілоти F-16 зі США та Нідерландів.