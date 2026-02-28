Наталка Денисенко неочікувано заговорила про весілля з новим коханим

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Українська акторка Наталка Денисенко неочікувано заговорила про весілля з коханим, манекенником Юрієм Савранським.

Пара на початку грудня минулого року підтвердила роман та припинила приховувати, що разом. А нині ж прихильників артистки цікавить, чи планує вона узаконювати стосунки з манекенником. Наталка Денисенко на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що Юрій Савранський неабияк хоче одружитися з нею та народити спільну дитину. Проте сама ж акторка не квапиться робити цей серйозний крок. Артистка говорить, що хоче поки що побути в статусі дівчини, а не дружини.

Проте Наталка Денисенко зверталась до своєї астрологині. А та пророкує можливі зміни в житті артистки. Тож, знаменитість не виключає, що весілля цьогоріч таки може відбутися.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Чи готуюся я до весілля? Знаєте, у мене, напевно, зникло бажання багато разів виходити заміж. Я знаю, що Юра дуже хотів би і весілля, і дитину. Але мені так хочеться насолодитися цим зустрічанням. Навіть Юрі казала, що давай трішки не поспішати. Але моя астрологиня каже, що цьогоріч у мене дуже багато всіляких транзитів, то все може бути", - говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко гостро відповіла гейтерам, які критикують їхні з Юрієм Савранським стосунки. Артистка попросила дати їм спокій.