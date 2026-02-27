- Дата публікації
Аліна Гросу здивувала, як у лікарні дізналась про вагітність та як її мама зіпсувала сюрприз чоловіку
Відома співачка була впевнена, що отруїлася, але лікарі втішили новиною про вагітність первістком.
Українська співачка Аліна Гросу поділилася несподіваною історією про те, як дізналася про свою вагітність. Артистка, яка ще в січні оголосила, що чекає на первістка, зізналася: новина стала для неї повною несподіванкою — настільки, що спершу вона шукала в себе хвороби.
У своєму Instagram виконавиця відверто розповіла, що перші симптоми застали її зненацька під час знімань у Києві. Нудота не відступала, але водночас апетит був шалений. Такий контраст не на жарт її налякав.
«Хто такі іпохондрики? Це люди, які якщо щось відчули — все, кінець світу. Починається гугл, лікарі, чат GPT і паніка серед рідних», — пожартувала Гросу.
За словами співачки, кілька днів вона телефонувала мамі зі скаргами на самопочуття. Зрештою та порадила не вигадувати страшних діагнозів, а просто звернутися до медиків. Артистка слухняно пройшла цілу низку обстежень: від гастроскопії, яка показала гастрит, до консультацій у терапевта та невропатолога. Однак ніхто з фахівців не запропонував найочевиднішого — зробити тест на вагітність.
«Мені й на думку не спадало, що це може бути дитина. Я стільки разів робила ті тести раніше, що вже просто не хотіла знову розчаровуватися», — пояснила вона.
Остаточну крапку поставила УЗД. Поки лікарка мовчки проводила обстеження, Аліна встигла накрутити себе до найгірших сценаріїв. Та замість тривожних новин почула зовсім інше — її привітали з вагітністю й запевнили, що все розвивається добре.
Втім, і тут без крайнощів не минуло. Чоловік співачки чекав її в коридорі, але першою про новину вона вирішила повідомити мамі, але зовсім не подумала, що та одразу зателефонує зятю.
«Я так хотіла побачити його реакцію. А мама взяла і все розповіла раніше за мене», — з усмішкою пригадала артистка.
Коли Гросу вийшла з кабінету й побачила чоловіка в піднесеному настрої, замість хвилювання за її здоров’я, вона навіть образилася й нічого не сказала. Додому пара повернулася мовчки. А вже наступного ранку емоції вирвалися назовні.
«Він прокинувся і каже: „Як ти могла не сказати мені одразу, що я стану татом?“ Я хотіла зробити сюрприз, але мама все вирішила по-своєму», — підсумувала співачка.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу показалася з чоловіком-росіянином. Співачка зізналася, чому не хоче партнерських пологів.