Аліна Гросу здивувала, як у лікарні дізналась про вагітність та як її мама зіпсувала сюрприз чоловіку

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Реклама

Українська співачка Аліна Гросу поділилася несподіваною історією про те, як дізналася про свою вагітність. Артистка, яка ще в січні оголосила, що чекає на первістка, зізналася: новина стала для неї повною несподіванкою — настільки, що спершу вона шукала в себе хвороби.

У своєму Instagram виконавиця відверто розповіла, що перші симптоми застали її зненацька під час знімань у Києві. Нудота не відступала, але водночас апетит був шалений. Такий контраст не на жарт її налякав.

«Хто такі іпохондрики? Це люди, які якщо щось відчули — все, кінець світу. Починається гугл, лікарі, чат GPT і паніка серед рідних», — пожартувала Гросу.

Реклама

За словами співачки, кілька днів вона телефонувала мамі зі скаргами на самопочуття. Зрештою та порадила не вигадувати страшних діагнозів, а просто звернутися до медиків. Артистка слухняно пройшла цілу низку обстежень: від гастроскопії, яка показала гастрит, до консультацій у терапевта та невропатолога. Однак ніхто з фахівців не запропонував найочевиднішого — зробити тест на вагітність.

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

«Мені й на думку не спадало, що це може бути дитина. Я стільки разів робила ті тести раніше, що вже просто не хотіла знову розчаровуватися», — пояснила вона.

Остаточну крапку поставила УЗД. Поки лікарка мовчки проводила обстеження, Аліна встигла накрутити себе до найгірших сценаріїв. Та замість тривожних новин почула зовсім інше — її привітали з вагітністю й запевнили, що все розвивається добре.

Втім, і тут без крайнощів не минуло. Чоловік співачки чекав її в коридорі, але першою про новину вона вирішила повідомити мамі, але зовсім не подумала, що та одразу зателефонує зятю.

Реклама

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

«Я так хотіла побачити його реакцію. А мама взяла і все розповіла раніше за мене», — з усмішкою пригадала артистка.

Коли Гросу вийшла з кабінету й побачила чоловіка в піднесеному настрої, замість хвилювання за її здоров’я, вона навіть образилася й нічого не сказала. Додому пара повернулася мовчки. А вже наступного ранку емоції вирвалися назовні.

«Він прокинувся і каже: „Як ти могла не сказати мені одразу, що я стану татом?“ Я хотіла зробити сюрприз, але мама все вирішила по-своєму», — підсумувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу показалася з чоловіком-росіянином. Співачка зізналася, чому не хоче партнерських пологів.