33-річна співачка KOLA заговорила про народження дитини: "Етап, який чекає на мене"

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, в якої псевдонім KOLA, заговорила про народження дитини.

Артистка вже понад два роки заміжня. Виконавиця перебуває в шлюбі у чоловіком-іноземцем В'ячеславом, який старший за неї на 13 років. У пари немає дітей. Проте KOLA на проєкті "Ранок у великому місті" зізнається, що неабияк хоче стати мамою. Ба більше, співачка відчуває, що саме материнство – новий етап в її житті.

KOLA вже обговорювала з чоловіком майбутнє поповнення в родині. Проте пара все ж таки не квапиться з такими серйозними змінами в їхньому подружньому житті.

"Я мрію про дитину. Про матеріальне нічого не мрію. Звісно, говоримо про це з чоловіком. Мені б дуже хотілося. Відчуваю, що це етап, який чекає на мене", - запевнила артистка.

