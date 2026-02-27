ТСН у соціальних мережах

33-річна співачка KOLA заговорила про народження дитини: "Етап, який чекає на мене"

Артистка розповіла про плани стати мамою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
KOLA

KOLA / © instagram.com/kola__official

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, в якої псевдонім KOLA, заговорила про народження дитини.

Артистка вже понад два роки заміжня. Виконавиця перебуває в шлюбі у чоловіком-іноземцем В'ячеславом, який старший за неї на 13 років. У пари немає дітей. Проте KOLA на проєкті "Ранок у великому місті" зізнається, що неабияк хоче стати мамою. Ба більше, співачка відчуває, що саме материнство – новий етап в її житті.

KOLA вже обговорювала з чоловіком майбутнє поповнення в родині. Проте пара все ж таки не квапиться з такими серйозними змінами в їхньому подружньому житті.

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

"Я мрію про дитину. Про матеріальне нічого не мрію. Звісно, говоримо про це з чоловіком. Мені б дуже хотілося. Відчуваю, що це етап, який чекає на мене", - запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський заінтригував народженням у нього доньки. Артист заговорив, що в нього буде двоє дітей.

