Ексклюзив ТСН
288
Над Подолом піднімається дим: що горить

Посеред вулиці загорівся трамвай під час руху.

Олександр Марущак
У Києві загорівся трамвай

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві під час руху загорівся трамвай. Пожежа спалахнула на даху транспорту на вулиці Кирилівській. У Мережі публікують кадри з задимленням та полум’ям на даху транспорту.

У столичні ДСНС кажуть, що вже працюють на місці займання на вулиці Кирилівська.

У Києві загорівся трамвай / Фото: Київ оперативний

У Києві загорівся трамвай / Фото: Київ оперативний

«Загоряння трамваю сталося на проїжджій частини. Станом на зараз пожежу локалізовано на площі 5 квадратних метрів. Попередньо обійшлося без постраждалих», — повідомили ТСН.ua в столичній ДСНС.

У Києві загорівся трамвай / Фото: Київ Інфо

У Києві загорівся трамвай / Фото: Київ Інфо

Як пізніше ТСН.ua повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, на трамвайному маршруті № 11 стався обрив провода контактної мережі, унаслідок чого сталося часткове загоряння даху вагона.

Служби ДСНС оперативно ліквідували пожежу, постраждалих немає.

"Фахівці підприємства працюють над ліквідацією наслідків події та відновленням руху. Частини, що були пошкоджені підлягають відновленню в короткі терміни", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше в Києві сталося загоряння у готелі «Дніпро» на вулиці Хрещатик.

288
