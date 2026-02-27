ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
184
2 хв

Дочка Різ Візерспун підкорює червоні доріжки кінопрем’єр: 26-річна Ава Філліпп знову вийшла у світ

Дівчина дуже схожа на свою відому маму і теж вирішила присвятити життя кіномистецтву.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ава Філліпп

Ава Філліпп / © Associated Press

26-річна донька Різ Візерспун — Ава Філліпп — знову вийшла у світ. Дівчина останнім часом стала частою гостею на світських заходах, які відвідує у різних містах. Цього тижня Ава прийшла на прем’єру фільму «Крик 7» у Лос-Анджелесі.

Одягла вона привабливу сукню-комбінацію зі зміїним принтом, яка підкреслювала фігуру, мала також тонкі бретельки. Поєднала це вбрання Філліпп з туфлями винного відтінку та золотими сережками.

Ава Філліпп / © Associated Press

Ава Філліпп / © Associated Press

Ава багато в чому наслідує свою знамениту маму, оскільки почала занурюватися у світ акторської майстерності. Минулого року вона з’явилася в епізодах серіалів «Доктора Одіссея», а також «Випадкового каньйону», а також має два вже анонсовані проекти на горизонті.

Також Ава часто відвідує Тижні моди. Однак якщо раніше на подібні заходи вона приходила з мамою, то цього року з’явилася на шоу бренду Michael Kors осінь-зима 2026, яке відбувалося в межах Тижня моди в Нью-Йорку, сольно. Ава продемонструвала на заході елегантну чорну сукню класичного дизайну.

Ава Філліпп / © Associated Press

Ава Філліпп / © Associated Press

Нагадаємо, що Ава народилася у шлюбі Різ Візерспун з актором Раяном Філліппом. Також у дівчини є брат Дікон і зведений брат Теннессі, який народився у другому шлюбі її матері.

Ава в дитинстві неодноразово потрапляла на камери папараці, зокрема тоді, коли її мама грала у фільмі «Білявка в законі». Різ отримала цю роль незабаром після пологів, тому Metro-Goldwyn-Mayer найняла особистого тренера, щоб допомогти їй скинути вагу, яку вона набрала під час вагітності. Коли робота над фільмом почалася, її донька Ава часто бувала у мами на зніманнях.

