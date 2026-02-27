Реклама

Американський ютубер, відомий під ніком styropyro, провів масштабний експеримент, під’єднавши 400 автомобільних акумуляторів до однієї системи, щоб перевірити, яку потужність можна отримати.

Про це пише LADbible.

Творець контенту, справжнє ім’я якого — Дрейк Ентоні, позиціонує себе як «науковий маніяк», що любить створювати гігантські лазери та експериментувати з електрикою й хімічними речовинами. Раніше він уже демонстрував можливості 100 акумуляторів, однак цього разу вирішив значно підвищити ставки.

За його розрахунками, 400 автомобільних акумуляторів здатні генерувати понад 160 000 ампер струму. Через таке навантаження на ринку не знайшлося готового вимикача, здатного витримати подібну потужність, тож блогер виготовив власний — використавши понад 450 кг міді.

Ентоні пояснив, що більшість людей для створення великих струмів обрали б конденсатори. Однак автомобільні акумулятори, за його словами, мають перевагу — вони можуть підтримувати високий струм довше, а не лише коротким імпульсом.

Під час експериментів він намагався вигнути металеву трубу за допомогою потужного електричного імпульсу. Декілька спроб завершилися невдачею — струм просто знищував матеріал замість контрольованої деформації.

Згодом блогер протестував інші матеріали — вісмут, титан і вольфрамовий стрижень. Експерименти супроводжувалися видовищними вибухами та руйнуванням зразків.

Кульмінацією стало використання ферофлюїду: під дією магнітного імпульсу виникла вогняна куля, а потужність ланцюга, за словами автора, на мить перевищила 10 мільйонів ват. Фінальний кадр, за враженням глядачів, нагадував сцену з фільму “Оппенгеймер” — хоча й у значно меншому масштабі.

Попри масштабність експерименту, усі 400 акумуляторів залишилися неушкодженими та можуть бути використані повторно.

