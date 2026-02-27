Зрелищный взрыв: ютубер подключил 400 автоаккумуляторов и создал миллионы ватт энергии — видео

Реклама

Американский ютубер, известный под ником styropyro, провел масштабный эксперимент, подключив 400 автомобильных аккумуляторов к одной системе, чтобы проверить, какую мощность можно получить.

Об этом пишет LADbible.

Создатель контента, настоящее имя которого – Дрейк Энтони, позиционирует себя как «научный маньяк», который любит создавать гигантские лазеры и экспериментировать с электричеством и химическими веществами. Ранее он уже демонстрировал возможности 100 аккумуляторов, однако в этот раз он решил значительно повысить ставки.

По его расчетам, 400 автомобильных аккумуляторов способны генерировать более 160 000 ампер тока. Из-за такой нагрузки на рынке не нашлось готового выключателя, способного выдержать подобную мощность, поэтому блогер изготовил собственный – использовав более 450 кг меди.

Энтони объяснил, что большинство людей для создания больших токов выбрали бы конденсаторы. Однако автомобильные аккумуляторы, по его словам, имеют преимущество – они могут поддерживать высокий ток дольше, а не только коротким импульсом.

В ходе экспериментов он пытался изогнуть металлическую трубу с помощью мощного электрического импульса. Несколько попыток завершились неудачей – ток просто уничтожал материал вместо контролируемой деформации.

Впоследствии блогер протестовал другие материалы – висмут, титан и вольфрамовый стержень. Эксперименты сопровождались зрелищными взрывами и разрушением образцов.

Кульминацией стало использование ферофлюида: под действием магнитного импульса возник огненный шар, а мощность цепи, по словам автора, на мгновение превысила 10 миллионов ватт. Финальный кадр, по впечатлению зрителей, напоминал сцену из фильма “Оппенгеймер” — хотя и в гораздо меньшем масштабе.

Несмотря на масштабность эксперимента, все 400 аккумуляторов остались невредимыми и могут использоваться повторно.

