Олексій Навальний.

Два тижні тому стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний бути вбитий токсином отруйної жаби. Токсин, який був отриманий з еквадорської жаби-дереволаза, застосували, бо він «надійніший метод вбивства», ніж «Новичка».

Про це заявив лікар лікар-реаніматолог Олександр Полупан, який 2020-го надавав допомогу опозиціонерові, коли був отруєний, повідомляє BILD.

Медик пояснив, що нервово-паралітична отрута «Новачок» — зброя масового знищення, яка розроблена для війни,. Саме тому її «важко використовувати для окремого вбивства». Перевищення дозування призводить до ризику множинних «супутніх отруєнь», а недостатнє дозування може призвести до невдачі замаху, як це сталося 2020-го.

Епібатидин, який виділяється еквадорською жабою, діє схожим чином з «Новичком». За словами Полупана, жертва задихається через параліч дихальної мускулатури. Однак ця отрута найкраще підходить для «індивідуального усунення», а для застосування «не потрібні хіміки».

Окрім того, цю речовину можна вводити не тільки через шкіру, як «Новичок». Токсин можна також підмішувати в їжу чи напої. У в’язниці це не становить складності — смерть Навального у колоні — яскраве свідчення.

Олександр Полупан наголосив, що московські науковці минулого десятиліття публікували у фахових журналах наукові статті про епібатидин.

«У цих хіміків, очевидно, було завдання вивчати речовину, щоб зрозуміти, як спецслужби можуть використовувати її для усунення своїх ворогів», — сказав медик.

Смертельне отруєння Навального

У середині лютого 2026-го Міністерство закордонних справ Великої Британії та союзники Лондона — Швеція, Франція, Німеччина і Нідерланди заявили: Навального отруїли речовиною, що отримують з південноамериканських жаб. У біологічних зразках опозиціонера кілька незалежних лабораторій виявили сліди епібатидину.

За оцінкою союзників «можливий лише варіант отруєння з боку російської влади», оскільки Олексій Навальний перебував під повним державним контролем.

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024-го. Російська влада пояснила, що він втратив свідомість після прогулянки. Офіційна державна посмертна експертиза показала, що причиною смерті став високий кров’яний тиск, спричинений хронічним порушенням серцевого ритму.